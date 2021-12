Qarkullimi i Covid dhe gripit stinor

16:37 02/12/2021

Mjekët: Grupet e riskuara të vaksinohen për të dyja

Në një kohë kur në vend po qarkullon gripi dhe Covid, mjekët pneumolog apelojnë tek marrja e të dyja vaksinave, kryesisht për grupet e riskuara si të moshuarit, gratë shtatzënë, ata me probleme kardiake dhe pulmonare, si dhe frenim të imunitetit.

“Ne po hyjmë në sezonin e influencës apo gripit stinor, duke pasur parasysh që Covid e kemi ende nëpër këmbë që të sensibilizoja grupet vunerabël që te vaksinohen për influencën”.

Sipas mjekut pneumolog, marrja e dy apo tre dozave të vaksinës anti-Covid, nuk ndikon në kryerjen e vaksinës së gripit.

“S’ka lidhje as me dozën e dytë as të tretë të Covid. Nëse ke bërë dozën e dytë, mund ta besh në çdo kohë. Nuk ka asnjë problem që edhe ata që nuk janë vaksinuar kundër Covid te vaksinohen brenda 24 orësh edhe për gripin. Edhe ata që kanë kaluar Covid mund te aplikojnë për vaksinën e gripit”.

Por Kur është periudha më e mirë për kryerjen e vaksinës së gripit?

Për vaksinën e gripit nuk je kurrë i vonuar. S amë shpejt ta besh aq më mire është. Vaksina e gripit e jep efektivitetin e saj 14 ditë pas vaksinimit. Çdo lloj vaksine gripi e certifikuar”.

Çdo qytetar mund të zgjedhë vaksinën e gripit të prodhuar në vendet e Europës dhe që gjendet në tregun farmaceutik në vend.

