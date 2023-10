Qatip Osmani merr drejtimin e Vllaznisë

16:24 30/10/2023

Ish-trajneri i Shkëndijes nënshkruan kontratë 1-vjeçare

Vllaznia është skuadra e radhës në Superligën shqiptare që ndryshon trajner. Shkodranët po përjetojnë një nga momentet më negative në kampionat, teksa pas 10 javësh vendosën të shkarkonin, Migen Memellin. I menjëhershëm ka qenë edhe gjetja e pasuesit, teksa është emëruar Qatip Osmani. Trajneri kampion në Maqedoninë e Veriut në radhët e Shkëndijës së Tetovës ka zhvilluar edhe seancën e parë stërvitore në Shkodër. Osmani ka firmosur kontratë 1-vjeçare me Vllazninë, marrëveshje që praktikisht vlen deri në fazën e parë të sezonit të ardhshëm.



Tekniku Osmani ka një eksperiencë të konsiderueshme në Maqedoninë e Veriut, ku ka drejtuar Shkëndijën e Tetovës në disa periudha të ndryshme, Shkupin e Renovën. Pikërisht te kuqezinjtë nga Tetova ka arritur rezultatet më të mira, duke fituar edhe titullin kampion, teksa u largua nga aty vetëm në fund të sezonit të kaluar. Kjo do të jetë eksperienca e parë në Shqipëri për Qatip Osmanin, që do të provojë të bëjë mirë në një klub me emër e histori si Vllaznia.

Osmani bëhet i shtati trajner që merr drejtimin e një prej 10 skuadrave të Superligës shqiptare në këtë sezon. 54-vjeçari ka një detyrë të vështirë përpara, pasi merr drejtimin e skuadrës së renditur në vendin e shtatë pas 10 javësh. Vllaznia ka fituar 3 takime, barazuar po tre dhe humbur në katër përballje, e fundit ajo ndaj Kukësit në transfertë.

