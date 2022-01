Qëllohet me armë 36-vjeçari

17:23 08/01/2022

Konflikti për shkaqe banale mes dy persona në një lokal ka përfunduar me plagosjen e një 36-vjeçari. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Arrëz të Bashkisë së Dimalit.

I plagosuri me iniciale E.F. u qëllua me armë në këmbë nga 50-vjeçari me iniciale N.T. Ngjarja ndodhi në një lokal në lagjen “4 Shtatori” për motive banale.

Policia arrestoi autorin e dyshuar të ngjarjes menjëherë.

Ndërsa i plagosuri mori mjekim në Spitalin Rajonal Berat dhe u largua për në banesë. Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Berat për veprime të mëtejshme. /tvklan.al