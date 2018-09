Zbardhet plagosja me armë zjarri e bodyguard-it

Një 37-vjeçar mbeti i plagosur me armë zjarri orët e para të së premtes në qytetin e Sarandës. Bëhet fjalë për një ngjarje të ndodhur në ambientet e jashtme të një lokali nate, ku i plagosuri me iniciale A.L punonte si bodyguard.

Në një njoftim për mediat këtë të shtunë, Policia e Sarandës thotë se ka mundur ta zbardhë këtë ngjarje, duke identifikuar autorët dhe arrestuar një prej tyre.

Kështu, sipas njoftimit të policisë, “ngjarja ndodhi rreth orës 02:32, në lagjen nr.1 Sarandë, në ambientet e jashtme të një lokal-disko, shtetasi A.L., 37 vjeç me banim në Vlorë (vend në të cilin punonte si “Bodyguard”), është qëlluar me armë zjarri nga një shtetas tjetër (dyshohet shtetasi D.M) i cili duke përfituar nga errësira është larguar menjëherë me një automjet nga vendi i ngjarjes”.

Autoritetet arrestuan një 36-vjeçar nga Tirana për moskallëzim krimi ndërsa në kërkim, si personi që plagosi bodyguard-in, është shpallur një 31-vjeçar.

“Joan Buli, 36 vjeç, lindur në Tiranë, me banim të përkohshëm në Sarandë, punonjës në objektin në fjalë (bodyguard) – Arrestuar për “Moskallëzim krimi” dhe D.M., 31 vjeç, banues në Sarandë – Shpallur në kërkim si autori kryesor i plagosjes”.

Ndërkohë, 37-vjeçari i plagosur ndodhet në Spitalin e Traumës, në Tiranë për mjekim më të specializuar. Fatmirësisht ai është jashtë rrezikut për jetën.

Sa i përket shkaqeve të kësaj ngjarjeje, policia thotë se dyshohet të ketë ndodhur për motive të dobëta./tvklan.al