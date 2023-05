Qëllohet me pistoletë në drejtim të Armando Prengës

19:41 17/05/2023

Policia vihet në ndjekje të autorit Fatbardh Ismaili

Ish-deputeti Armando Prenga është qëlluar me armë zjarri nga një 29-vjeçar i identifikuar si Fatbardh Ismaili.

Ka qenë vetë Prenga ai që ka njofuar sallën operative të Komisariatit të Policisë Kurbin lidhur me ngjarjen. Sipas njoftimit prenga ka qenë duhe udhëtuar me makinën në zonën e Fushë-Kuqes, kur 29-vjeçari ka qëlluar në drejtim të tij me pistoletë.

Nga të shtënat nuk ka pasur të lënduar, ndërsa autori është larguar me njëherë nga vendngjarja me një makinë tip Mercedez-Benz.

Me marrjen e njoftimit shërbimet e policisë kanë shkuar në adresën e dhënë, kanë rrethuar zonën dhe po vijojnë kontrollet, me qëllim lokalizimin dhe kapjen e autorit Fatbardh Ismaili, i cili është shpallur në kërkim.

Burime nga grupi i hetimit i thanë Tv Klan se ngjarja e ka zanafillën tek një konflikt gjatë numërimit të votave në KZAZ 15 Kurbin ku u përplasën vëzhguesit, mes të cilëve ishte dhe babai i autorit.

Tv Klan