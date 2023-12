Qëlloi me armë zjarri në drejtim të 2 vëllezërve në Kamëz, 33-vjeçari ende në kërkim

11:06 26/12/2023

Jetmir Koleci, 33-vjeçari që qëlloi me armë drejt vëllezërve Ilir dhe Astrit Halili, pasditen e së dielës, ndodhet ende në kërkim.( Lexo më shumë )

Gazetari i Klan News, Besar Bajraktari thotë se burime nga policia bëjnë me dije se konflikti ka nisur rreth 2 muaj më parë, edhe pse më herët mes tyre ka pasur hyrje-dalje familjare. Mësohet se ka qenë vetë Jetmir Koleci, i cili dyshohet se me një llogari false në Instagram i ka shkruar mbesës së mitur 13-vjeçare të vëllezërve Halili, duke e ngacmuar.

Vajza e mitur, edhe pse llogaria në fjalë ka qenë pa emër real, mësohet se ka arritur ta identifikoj 33-vjeçarin në bazë të gjuhës së komunikimit. Për këto mesazhe ajo ka njoftuar familjarët e saj dhe disa prej vëllezërve të familjes Halili që mësohet se e kanë rrahur Kolecin.

Ai është dhunuar rreth një muaj më parë dhe ka përfunduar në spital, por ka refuzuar të tregojë detaje për policinë duke deklaruar se nuk i njihte personat që e kanë rrahur. Në vijim, Jetmir Koleci, për disa ditë me radhë i ka provokuar vëllezërit me makinë duke xhiruar gomat, deri ditën e diel kur vëllezërit Halili kanë dal me shpejtësi dhe sapo janë afruar ka qëlluar me armë. Policia dyshon se fshihet në Tiranë, por pas kontrolleve nuk është gjetur.

Klan News