“Qëndrimi i BE për Berishën?”, Borrell: Nuk ka propozim për sanksione për qytetarët shqiptarë

Shpërndaje







14:01 16/03/2023

Në konferencën për shtyp mes Kryeministrit Edi Rama, Komisionerit për Fqinjësinë dhe Zgjerimin në BE Oliver Varhelyi, në kuadër të mbledhjes së dymbëdhjetë midis BE-së dhe Shqipërisë për Këshillin e Stabilizimit dhe Asociimit, Përfaqësuesi i Lartë të BE për Punë të Jashtme dhe Politikën e Sigurisë Josep Borrell, është pyetur në lidhje me qëndrimin e BE-së për kreun e PD-së, Sali Berisha.

Në përgjigje të pyetjes së gazetarit, Borrell ka deklaruar se sanksionet për persona të caktuar janë pjesë e Politikës së Jashtme dhe të Sigurisë teksa ka shtuar se nuk ka asnjë informacion për propozim për sanksione për qytetarët shqiptarë.

Pyetje: CIli është pozicionimi i BE për liderin shqiptar, Sali Berishën, i shpallur non grata nga SHBA dhe Britania e Madhe?

Josep Borrell: Nga pikëpmja jonë, e vetmja gjë që mund të themi është që ne i marrin vendimet për sanksionet e Këshillit dhe këto janë pjesë të Politikës së Jashtme dhe Sigurisë, por mesa di unë, nuk ka asnjë informacion për propozim për sanksione për qytetarët shqiptarë./tvklan.al