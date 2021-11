Qepje të vërteta, fraza të thëna mbrapsht, aktorët e “La Casa de Papel” nuk lënë gjë pa thënë - Tv Klan

Qepje të vërteta, fraza të thëna mbrapsht, aktorët e “La Casa de Papel” nuk lënë gjë pa thënë

Shpërndaje







10:29 30/11/2021

Teksa historisë më të famshme të grabitjes në botë po i afrohet fundi të cilin pritet ta shohim më 3 Dhjetor, aktorët e “La Casa de Papel” kanë ndarë histori nga sheshxhirimi.

Në një video të publikuar në kanalin e tyre në Youtube, yjet gjenden të gjithë së bashku duke treguar anekdota. “Nuk mund ta dish kurrë se ç’mund të ndodhë kur xhiron një serial aq emocionues sa Money Heist dhe kasti vjen për të na rrëfyer disa histori të paharrueshme”, shkruhet në video.

Anekdota e parë nis me Enrique Arce (Arturo) i cili i drejtohet Pedro Alonso (Berlin) dhe i thotë: “E imja është nga sezoni i parë në atë skenën e mrekullueshme me ty. Në mes të Fabrikës Kombëtare të Monedhës, me aktorin që shtiret sikur qep, por është kirurg i vërtetë, ai i cili tregon duart. Kur unë shkoj, djali i efekteve speciale më thotë: Ai nuk po qepte silikonin, të qepi ty vërtet! Në kraharor!”

Arce zbulon që kishte vërtet tre të qepura dhe historia e tij ndërpritet nga pyetja e Najwa Nimri (Alicia Sierra) që i thotë: “Po s’e kuptove që po të qepnin vërtet?”. Kësaj Arce i përgjigjet duke i thënë se ishte shumë i përfshirë në skenë sa nuk ndjeu asgjë.

Histori të tjera vijnë nga Najwa e Alvaro Morte (Profesori) gjatë skenës së lindjes së fëmijës ku nuk munguan shakatë. Luka Peros (Marseille) zbulon se vuan nga disleksia (çrregullim që shkakton probleme me të lexuarin, folurin ose shkruarin). Për të skenari ishte një sfidë e vërtetë. “Cili plan i pjesës është ky?” (Cila pjesë e planit është kjo), “gashë”(shagë) ishin disa nga frazat të cilat i ngatërronte.

Belen Cuesta (Manila) e plotëson historinë e tij: “Një herë, në vend të thoshte ‘Të heq kapelën’, tha: ‘Skuadra, unë kapelën jua heq”. Momente të tilla vazhdojnë në të gjithë videon gazmore dhe njëkohësisht emocionale të bandës më të famshme të grabitjes./tvklan.al