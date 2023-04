Qetë-qetë zbrazi benzinën, makina e djegur ishte e një bojaxhiu: S’kam konflikte

11:25 06/04/2023

Dy gjëra janë të sigurta nga ngjarja e ndodhur orët e para të së enjtes në Korçë, ku u dogj një makinë. Zjarrvënia është e qëllimshme dhe autori nuk shpëtoi pa marrë dëmtime. Këtë e tregojnë qartë pamjet që siguroi gazetarja Daniela Zisi.

Ora shënon 00:59 minuta, kur autori i afrohet makinës që ndodhet e parkuar para shtëpisë së Klodian Cacanit.

Ai vjen me hapa të qetë, e në dorë mban një shishe. E di automjetin të cilin ka në shënjestër ndaj shkon drejt tij, zbraz shishen dhe i vë flakën. Brenda sekondave shpërthejnë flakët. Autori nuk dallohet më, megjithatë në momentin që i vë flakën automjetit është ngjitur me të.

Gazetarja Zisi, duke cituar burime të policisë thotë se ndonëse dyshohet të jetë i plagosur, deri më tani në spital nuk ka shkuar askush për ndihmë mjekësore.

Sa i përket motiveve, vetë pronari i makinës, Klodian Cacani ka deklaruar në polici se as ai, as familjarët e tij, nuk kanë konflikte me njeri. Po ashtu, 45-vjeçari nuk rezulton që të jetë person me precedentë penalë.

Ai mësohet se punon si bojaxhi.

Autoritetet po shpresojnë që të mund ta identifikojnë autorin nëpërmjet pamjeve të kamerave të sigurisë, ndërsa vijojnë hetimet për të zbardhur ngjarjen./tvklan.al

(Gazetarja Daniela Zisi sjell detaje nga ngjarja)

(Momenti kur autori i vë flakën makinës)