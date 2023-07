“Qeveri mafioze”, Bylykbashi: Seanca nuk mund të zhvillohet si e zakonshme, Rama të vijë e të japë llogari

13:59 20/07/2023

Deputeti demokrat, Oerd Bylykbashi, ka akuzuar Qeverinë Shqiptare për zhvillimin e seancës plenare të ditës së sotme, të cilën e ka quajtur “qeveri mafioze”.

Bylykbashi shprehet se projekligjet që janë sjellë në Parlament për miratim me procedurë të përshpejtuar janë në kundërshtim me procedurën teksa ka thënë se seanca plenare nuk mund të vazhdojë normalisht.

Oerd Bylykbashi: Ky Parlament zhbën veten e vet dhe të drejtat e shqiptarëve, të cilëve kemi ardhur këtu që t’i përfaqësojmë. Mendonim se këto rregullat e kësaj shtëpie duhet të ishin të pranuara, por ju i keni ndryshuar në mënyrë brutale. E keni kthyer në fabrikë që prodhon projektligje siç i do kryeministri. Keni sjellë ligje që janë në kundërshtim me procedurën. Ju talleni me veten tuaj sepse ju nuk keni guxim dhe as të guxoni të ngrini dorën e të thoni që kjo nuk shkon. Ju vini me urgjencë kanabisin, cënimin e të drejtës së studentëve dhe një seri aktesh të tjera që janë seri klientizmi se presin të marrin ata që ju i keni premtuar. Ju nuk merrni parasysh të drejtën e studentëve. Qeverisje mafioze e korruptuar. A ka gjë më urgjente se interpelanca dhe mocioni me debat që duhet diskutuar? Kur mund të diskutohet ndryshe? Mendoni se duke u fshehur në këtë mënyrë, ju do të fshehni skandalet që po ju merr çdo ditë deputetët dhe ministrat? Ktheni të drejtën e përfaqësimit për shqiptarët. Kjo seancë nuk mund të vazhdohet si e zakonshme. Po fusni në mënyrë skandaloze akte, të cilat donit t’i mbaronit se keni hallin tuaj se kujt do të jepni licencën për të pastruar para. Nuk keni interes për studentët e shqiptarët. Ka vetëm një emër, qeveri mafioze. Kjo seancë nuk mund të vazhdojë për të miratuar ligje vetëm se ju doni t’i kaloni. Rama të vijë dhe të japë llogari për këtë vjedhje gjigante./tvklan.al