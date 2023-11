Qeveria britanike do të ringjallë planin “Ruanda” për refugjatët

23:07 15/11/2023

Kryeministri Rishi Sunak thotë se do të bëjë çdo gjë për të dëbuar emigrantët e paligjshëm në Ruanda

Matje e forcës politike me emigrantët. Qeveria britanike njoftoi se do të ringjallë marrëveshjen për dërgimin e emigrantëve të paligjshëm në Ruanda, pavarësisht se Gjykata e Lartë e vendit e shpalli planin të paligjshëm sepse azilkërkuesit nuk do të jenë të sigurt në vendin afrikan.

Në një goditje të madhe ndaj një prej politikave kryesore të kryeministrit Rishi Sunak, gjykata e lartë e vendit vendosi që azilkërkuesit e dërguar në Ruandë do të jenë “në rrezik real të keqtrajtimit” sepse ata mund të kthehen në vendin e shkatërruar nga konflikti.

Sunak, i cili është zotuar të ndalojë emigrantët që të arrijnë në Britani me varka të vogla përmes Kanalit Anglez, tha se vendimi “nuk është rezultati që donim”, por u zotua të vazhdojë me planin dhe të dërgojë fluturimet e para me të dëbuarit në Ruandë deri në pranverën e ardhshme.

Kryeministri u kap me faktin se gjykata “konfirmoi se parimi i largimit të azilkërkuesve në një vend të tretë të sigurt është i ligjshëm”.

Sunak tha se qeveria do të nënshkruante një traktat ligjërisht të detyrueshëm me Ruandën që do të adresonte shqetësimet e gjykatës dhe më pas do të miratonte një ligj që e shpallte Ruandën një vend të sigurt.

Sunak sugjeroi se nëse sfidat ligjore ndaj planit vazhdonin, ai ishte i përgatitur të konsideronte largimin nga traktatet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut – një veprim që do të nxisë kundërshtime të forta dhe kritika ndërkombëtare.

“I thashë Parlamentit se jam i përgatitur të ndryshoj ligjet dhe të rishikoj ato marrëdhënie ndërkombëtare për të hequr pengesat në rrugën tonë. Nuk do të lejoj që një gjykatë të huaj të bllokojë këto fluturime. Nëse gjykata e Strasburgut zgjedh të ndërhyjë kundër dëshirave të shprehura të Parlamentit. Unë jam i përgatitur të bëj atë që është e nevojshme për t’i nisur fluturimet me emigrantë.”

Britania dhe Ruanda nënshkruan një marrëveshje në prill të vitit 2022 për të dëbuar emigrantët që mbërrijnë në Britaninë e Madhe me varka ose forma të tjera të paligjshme.

