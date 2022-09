Qeveria e re malazeze brenda 20 Shtatorit

Shpërndaje







13:40 03/09/2022

Shumica e re mund të rikonfirmojë Abazoviçin

Partitë pro serbe të cilat dolën fituese dy vite më parë në zgjedhjet parlamentare të mbajtura në Malin e Zi kanë arritur një marrëveshje mes tyre për të krijuar tashmë nje qeveri politike jo si ajo e ekspertëve që drejtohej nga Zdravko Kripokavic.

Njëri nga liderët e Frontit Demokratik dhe kryetari i Demokracisë së Re Serbe, Andrija Mandic, pret që shumica parlamentare nga në 15 ditët e ardhshme, të arrijë marrëveshje për kryetarin e ri të Kuvendit dhe atë që do të jetë kryeministër.

Ai nuk ka përjashtuar mundësinë që Dritan Abazoviç të rikonfirmohet si kryeministër sepse pa deputetët e lëvizjes, ura e votimit në parlament do të ishte e pasigurtë. Kandidat tjetër përveç Abazoviç është edhe ish-kreu i parlamentit Aleksa Beçiç.

BE ka deklaruar se nëse Fronti Demokratik proserb do të jetë pjesë e qeverisë së re atëherë do të vihej në pikëpyetje mbështetja nga Brukseli.

Atyre iu është kërkuar që të heqin dorë nga qëllimi i tyre i shpallur për tërheqjen e njohjes së shtetit të Kosovës. Kjo konsiderohet një lëvizje shumë e rrezikshme që mund të shkaktonte destabilitet dhe konflikte të mëdha në Ballkanin Perëndimor.

Afati i fundit për presidentin Milo Gjukanoviç për të vendosur se kujt do t`ia japë mandatin për të tentuar krijimin e qeverisë së re përfundon më datë 15 Shtator. Ishte Gjukanoviç që i dha votat Abazoviç disa muaj më parë që të qeveriste vendin, por marrëveshja mes tyre u prish pasi qeveria në largim nënshkroi protokollin me Kishën Ortodokse serbe.

Analistët vendas parashikojnë se edhe nëse krijohet kjo qeveri e partive pro serbe ajo do të jetë me kohëzgjatje të kufizuar dhe nuk do ta përdorë mandatin e plotë deri në vitin 2024, por do të zgjasë, me shumë mundësi, deri në pranverën e vitit 2023 duke përgatitur zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare si edhe ato presidenciale, të cilat zhvillohen në të njëjtën periudhë.

Klan News