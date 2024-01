Qeveria e re malazeze pro urës në Bunë

21:41 18/01/2024

Ministri Hasani diskuton në Podgoricë projektet e përbashkëta

Qeveria e re malazeze e Miljoko Spajiç do të vijojë zbatimin e projektit me Shqipërinë për ndërtimin e urës të gjatë 310 metra mbi lumin Buna, që do të lidhë Ulqinin dhe Velipojën. Konfirmimi ka ardhur nga shefi i diplomacisë malazeze Filip Ivanoviç dhe homologu shqiptar Igli Hasani.

“Ne do të fokusohemi veçanërisht në realizimin e projekteve të përbashkëta, veçanërisht ato që ka të bëjnë me ndërtimin e urës në Bojanë si dhe menaxhimin e përbashkët të peshkimit në liqenin e Shkodrës. Projektet e përbashkëta infrastrukturore dhe ato energjitike do të rrisin potencialin zhvillimor në shumë fusha te ekonomisë.”

Ky projekt ishte prezantuar nga ish kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazoviç dhe ai i Shqipërisë Edi Rama gjatë samitit të “Ballkanit të Hapur” në Ohër. Ura e re mbi Bunë do të ketë dy korsi të gjera katër metra dhe do të përfshijë trotuare dhe rrugica për biçikletat.

Duke folur për korridorin Adriatiko-Jonian, ministri Hasani tha se është një nga prioritetet, sepse lidh Evropën Qendrore me rajonin.

Përsa i përket situatës në rajon Hasani tha se “Shqipëria është e shqetësuar për disa qëndrime të shteteve që po përpiqen të shkaktojnë destabilitet.”

Gjatë vizitës së në Podgoricë, ministri Hasani u prit dhe nga presidenti Jakov Milatoviç. Kryediplomati shqiptar bëri të ditur në rrjetet sociale se u shkëmbyen mendime mbi bashkëpunimin e mirë mes dy vendeve dhe theksi u vendos të instesifikimi i dialogut politik dhe angazhimit të përbashkët për të nxitur paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajon drejt rrugës së integrimit të dy vendeve në BE.

Ministri i Jashtëm Hasani zhvilloi një takim edhe më zv.kryeministrin Gjeloshaj, ku fokusi i bisedës ishte në projektet për infrastrukturën, energjinë zonat kufitare, arsimin, kulturën dhe shkencën.

