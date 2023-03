Qeveria e RMV “ngrin” çmimet për makaronat dhe prodhimet e qumështit

13:36 10/03/2023

Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar vendimin për “ngrirjen” e çmimeve të makaronave dhe prodhimeve të qumështit për 15% respektivisht 10%, raporton Klan Macedonia.

Gjithashtu hiqen edhe detyrimet doganore për importin e këtyre produkteve për periudhën nga 13 Marsi deri më 31 Maj 2023.

Ky vendim do të zbatohet nga 16 Marsi deri më 31 Maj të këtij viti.

Për 8 deri 9 denarë do të ulet çmimi i makaronave dhe shpagetave kurse për 10% çmimet e prodhimeve të qumështit. Në këtë kategori, sic njofton Klan Macedonia, hyjnë qumështi me yndyrë prej 2.8%, 3.2% dhe 3.5%, gjiza, djathi i bardhë, djathi i përzier, kaçkavalli i lopës, jogurti, salca e kosit. Çmimet më të larta të këtyre produkteve vërtetohen me nivelin e çmimeve që janë zbatuar më 1 Mars 2023 në tregtinë me pakicë.

“Çmimet e 1 Marsit janë referencë për uljen. Për shembull, nëse çmimi më 1 Mars ka qenë 80 denarë, më 16 Mars maksimalisht duhet të jetë 72 denarë, që është ulje për 10%. Besoj se ka kompani të këtilla që kanë përgjegjësi shoqërore dhe kanë hapësirë t`i ulin profitet e tyre dhe lirojnë çmimet”, tha Kreshnik Bekteshi.

Kryeministri Dimitar Kovaçevskiu ka përsëritur se nuk është koha për bollëk dhe se kompanitë kanë marrë ndihma financiare dhe energji elektrike të subvencionuar që të amortizohen pasojat e krizës ekonomiko-energjetike.

“Gjatë periudhës së kaluar Qeveria ndërmori mekanizma që t`u del në ndihmë qytetarëve, bizneseve dhe kompanive. 5% e BPV-së për përballjen me krizat është më e larta në rajon. Kemi ndihmuar kompanitë me para dhe subvencione për rrymën. Po e përsëris, nuk është koha për bollëk, interesat personale duhet të lihen anash”, tha Dimitar Kovaçevski.

“Ngrirja” e çmimeve, sic përcjell Klan Macedonia, mund të zgjerohet edhe tek produktet tjera. Po bëhen analiza edhe për sheqerin, vezët dhe orizin dhe nëse ka nevojë do të intervenohet edhe për këto produkte thonë nga qeveria.

Kjo është “ngrirja e dytë e çmimeve për këtë vit. Më 28 Shkurt, Qeveria vendosi të “ngrijë” çmimin e bukës në 33 denarë.

Ndërkaq, për shkak se paraprakisht nuk kishin ulur çmimet, ishte hequr subvenicionimi respektivisht tarifa e privilegjuar e rrymës për prodhuesit e produketeve themelore të ushqimit. /KlanMacedonia/