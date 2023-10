Qeveria e Serbisë i propozon Vuçiç shpërndarjen e Kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja

20:47 30/10/2023

Qeveria e Serbisë i ka dërguar një propozim Presidentit Aleksandër Vuçiç të shpërndajë Kuvendin Kombëtar për të organizuar zgjedhjet te reja për deputetë.

Sipas qeverisë së Serbisë mbajtja e zgjedhjeve të reja parlamentare në rrethanat e sotme do të sigurojë një shkallë më të lartë demokracie, do të ulë tensionet mes palëve të ndryshme në shoqëri dhe do të afirmojë të drejtën për të shprehur opinionin e lirë në çështje të ndryshme politike e ekonomike, duke përshirë këtu edhe afirmimin në vlerat europiane.

Në letrën për shpërndarjen e parlamentit theksohet mes të tjerave se së fundmi ka pasur kërkesë nga një pjesë e publikut për zgjedhje të reja. Një kërkesë të tillë e kanë dërguar në 11 Shtator te Vuçiç edhe partitë politike opozitare./tvklan.al