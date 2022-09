Qeveria franceze ndërhyn për Mbappe

23:38 21/09/2022

Ylli i PSG kishte mosmarrëveshje me federatën franceze te futbollit për shkak të të drejtave të imazhit

Konflikti midis yllit të futbollit Kilian Mbappe dhe Federatës Franceze për të drejtat e imazhit të sulmuesit ka detyruar qeverinë të ndërhyjë.

Sipas gazetës sportive “L’Equipe”, ministrja e sporteve, Amélie Oudéa-Castéra, i kërkoi instucionit numër 1 të futbollit në vend që të tërhiqej në qëndrimin saj, pasi 22-vjeçari kërcënoi se nuk do të merrte pjesë në sesionin e fotove të programuar me kombëtaren.

Pas ndërhyrjes së qeverisë, në një komunikatë për shtyp, federate franceze u zotua se do ta rishikonte akordin me Mbappe-në.

Ylli I PSG-së, pasi kjo çështje u zgjidh mori pjesë në sesionin e fotove.

Qeveria e futbollit francez pati diskutime edhe me ish-futbollistë të kombëtares, trajnerin Didier Deshamp dhe një menaxher marketingu.

Mbappe bojkotoi një sesion fotosh në muajin mars dhe çështja prishi qetësinë, e “gjelave” që po përgatiten për takimet e Ligës së Kombeve.

Tensioni i krijuar nga kjo mosmarrëveshje, përfshirë edhe skandalin e zhvatjes ndaj Pol Pogbasë,rrezikojnë që të prishin balancat brenda grupit.

Akordi i mëparshëm ishte firmosur në vitin 2010 dhe u kërkonte futbollistëve që të përfshiheshin në fushata të marketingut me sponsorët e kombëtares. Ata do të përfitonin 25 mijë euro për çdo ndeshje ndërkombëtare që do të luanin.

Por Mbappe dhe përfaqësuesit e tij argumentojnë se akordi është i padrejtë sepse imazhi i disa futbollistëve me profil të lartë përdoret më shumë se sa të tjerët. Ata gjithashtu duan të drejtën që të rishikojnë brand-et, për të cilat futbollistët do të bëjnë marketing.

