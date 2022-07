Qeveria greke merr masa për të kursyer energji

21:00 31/07/2022

Plani i qeverisë greke pritet të zbatohet nga Gushti

Për të kursyer energji për shkak të krizës, qeveria greke duket se po studion të gjithë skenarët.

Pas propozimit të Komisionit Evropian për një ulje prej 15% të konsumit të gazit natyror në BE, Athina pritet të marrë disa masa për t’i bërë ballë krizës energjitike e shkaktuar nga lufta në Ukrainë.

Sipas gazetës “Kathimerini”, plani do të zbatohet nga Gushti dhe do të nisë në hapësirat publike, ku ndër të tjera do të fiken një në 10 llamba që ndriçojnë rrugët si dhe dritat e dekorimit në parqet arkeologjike dhe monumente të tjera pas orës 3 të mëngjesit.

Një lëvizje e tillë pritet të reduktojë konsumin me 30%. Në varësi të zhvillimeve, situata do të rishqyrtohet dhe ka mundësi të vendosen edhe masa të tjera.

Ministri i Energjisë, Kostas Skrekas nuk ka përjashtuar edhe mundësinë e ndërprerjes së energjisë elektrike.

“Askush nuk mund të përjashtojë asgjë kur ka një luftë pranë nesh,” thotë ai, duke shpjeguar se me krizën energjitike në tregun ndërkombëtar mund të ketë edhe një rritje të çmimeve.

