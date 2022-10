Qeveria i kërkon ERE-s të mos aplikojë fashën 800 kWh

19:43 31/10/2022

“Bëjmë gjithçka për të mos e rritur çmimin e energjisë”

Edi Rama akuzon 2 partitë opozitare se po bëjnë politikën ruse së bashku me disa segmente të medias pas financimeve që tashmë janë provuar thotë ai, por nuk janë e gjithë e vërteta për pagesat që Kremlini ka dhënë për Partinë Demokratike.

Edi Rama: Rrisim dozën e helmit, rrisim dozën e dizinformimit. Shpifje nga më monstruozet, nga më të ndyrat dhe kjo natyrisht nuk është e rastësishme, kjo është influencë e drejtpërdrejtë ruse në Shqipëri.

Me fermerët e Ersekës, kryeministri foli dhe për situatën e vështirë energjitike, vetë kryeministri nuk e artikuloi por mësohet se qeveria ka diskutuar dhe me Entin Rregullator të Energjisë për të mos e aplikuar as gjatë muajit Nëntor vendosjen e fashave për konsumatorët familjarë.

Edi Rama: Qeveria po bën çmos që ta mbrojë çmimin e energjisë për familjarët, për bizneset.

Për bujqësinë reshton të gjitha politikat e ndërmarra për rimëkëmbjen e këtu sërish ndalet te mediat dhe opozita që thotë se përpiqen të sjellin një panoramë të errët pavarësisht se shifrat e eksporteve tregojnë për histori suksesi të mijëra fermerëve.

I pyetur nga të rinjtë e Bashkisë së Ersekës për strategjinë që ka për t’i mbajtur ata në Shqiperi dhe mos ta shikojnë largimin si alternativën e parë, kryeministri rreshton mundësinë që të ofron agroturizmi në një zonë si ajo e Kolonjës.

Edi Rama: Nuk është e vërtetë që këtu nuk ka mundësi. Të ndërtosh një bujtinë në shtëpinë e rrënuar të stërgjyshit, do të thotë t’i japësh vetes mundësinë që të fitosh më shumë se në cdo vend të Europës ku mund të shkosh të bësh një punë të zakonshme.

Si në çdo bashki ku është ndalur në turin e tij paraelektoral, kryeministri dëgjoi dhe të gjithë analizën për punën e bërë në 4 vite nga kryebashkiaku i Ersekës, Erjon Isai. Dëgjesë që do i shërbejë për vlerësimin për çdo kryebashkiak, për t’ju dhënë një mundësi rikandidimi ose jo në 14 Maj.

