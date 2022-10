Qeveria i kërkon ERE-s të mos rrisë energjinë

Shpërndaje







15:51 31/10/2022

Rama: Po bëjmë gjithçka për të mos rritur çmimin

Edi Rama akuzon 2 partitë opozitare se po bëjnë politikën ruse së bashku me disa segmente të medias pas financimeve që tashmë janë provuar thotë ai, por nuk janë gjithçka, për pagesat që Kremlini ka dhënë për Partinë Demokratike.

“Rrisin dozën e helmit, rrisin dozën e informimit, shpifje nga më të ulëtat. Kjo nuk është e rastësishme, kjo është influencë e drejtpërdrejtë ruse në Shqipëri”.

Rama sjell dhe shembuj për mediat që nuk pasqyrojë faktet, por shtrembërojnë të vërtetën.

“Ikën 700 mijë shqiptarë dhe si fakt pa pikë turpi nxjerrin lejet e qëndrimit”.

Edhe për situatën e ujit të pijshëm tregon me gisht nga opozita që e la sistemin e ujësjellësave në pikë të hallit, situatë që sipas tij po dilet me vështirësi edhe pse po investohet gjatë qeverisjes së tij ende nuk po siguron furnizimin 24 orë me ujë në shumë zona.

“Tani si qenkemi njësoj se nuk e kuptoj. E dyta,m çdo me thënë kjo që flisni për ujë kur bota shkon në Hënë, po shkon në Mars. Si t’ia bëjmë ne, mos t’i bëjmë këto?”.

Me fermerët e Ersekës foli dhe për situatën e vështirë energjetike. Ai nuk e artikuloi, por mësohet se qeveria ka diskutuar edhe me Entin Rregullator të Energjisë për të mos e aplikuar as gjatë muajit Nëntor vendosjen e fashës për konsumatorët familjarë.

“Qeveria po bën çmos që ta mbrojë çmimin e energjisë për familjarët, ta mbrojë çmimin e energjisë për bizneset”.

Për bujqësinë rreshton të gjitha politikat e ndërmarra për rimëkëmbjen e këtu sërish ndalet te mediat dhe opozita që thotë se përpiqen të sjellin një panoramë të errët pavarësisht se shifrat eksporteve tregojnë për histori suksesi të mijëra fermerëve.

Tv Klan