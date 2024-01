Qeveria mblidhet në Shëngjin, porositë e Ramës

19:01 09/01/2024

Veç ministrave të pranishëm edhe drejtues të PS-së dhe drejtorë institucionesh

“Larg kryeqytetit dhe buzë detit të Shëngjinit kryeministri Edi Rama zgjodhi të bejë një analizë të detajuar të qeverisë së tij, por jo vetëm. Ai kërkoi analizë edhe për angazhimin në parlament, për ketë arsye ftoi krerët e komisioneve parlamentare si dhe kreun e grupi të PS”.

Edi Rama ka kërkuar ndaj përfaqësuesve të mazhorancës në parlament një analizë të detajuar të angazhimit të tyre, nëpërmjet projektligjeve të propozuara apo diskutimeve në komisione.

Diskutime ka pasur edhe për Buxhetin e miratuar si edhe për Paketën Fiskale.

PS është vendosur që komisionet parlamentare të zhvillohen online, me shpresën se opozita do të reflektojë dhe do tërhiqet nga aksioni i mosbindjes civile, me ndihmë edhe të rregullores së ndryshuar, që i ndëshkon deri në 3 muaj.

Ndërsa komisionit të reformes zgjedhore pritet t’i zgjatet mandati pas muajit mars, me qëllimin për të realizuar rekomandimet e OSBE-ODHIR. Ndonëse miratimi i kësaj reforme mbetet sfidë për PS pasi kërkon 84 vota.

Mazhoranca po përgatitet për një vit normal që pasohet nga ai elektoral, duke hequr edhe njëherë mundësinë e zhvillimit të zgjedhjeve të parakohshme.

Diskutimet e pjesës së dytë të axhendës u fokusuan në 4 shtylla, administratën publike, inovacionin, projektin pilot të regjistrimit të pronave dhe shërbimet, të cilësuara si prioritetet e qeverisë.

I pranishëm në këtë takim ishte dhe ministri i ri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Blendi Gonxhja ndonëse ende i padekretuar nga presidenti i Republikës. Në këtë takim morën pjesë rreth 70 funksionarë publikë.

