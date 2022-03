Qeveria merr vendim për ukrainasit: Mund të qëndrojnë pa leje në Shqipëri deri në 1 vit

14:29 18/03/2022

Gjatë mbledhjes së qeverisë është marrë një vendim për përcaktimin e afatit të hyrjes dhe qëndrimit të shtetasve të Ukrainës në Republikën e Shqipërisë.

Sipas vendimit të qeverisë shtetasit e Ukrainës kanë të drejtë të hyjnë dhe të qëndrojnë pa leje qëndrimi në Republikën e Shqipërisë për një afat deri në 1 (një) vit.

Do të jetë Ministria e Brendshme dhe Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ajo që do të merret me zbatimin e vendimit./tvklan.al