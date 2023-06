Qeveria miraton aktin e autonomisë spitalore

16:53 29/06/2023

Kundrejt pagesës, pacientët zgjedhin vetë mjekët për konsultat

I pari, spitali i Fierit që është pajisur me kartën menaxheriale, e më pas Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Spitali i Durrësit dhe ai i Shkodrës do të kenë autonomi spitalore.

Vendimi i Këshillit të Ministrave i jep mundësi si fillim këtyre spitaleve për t’u shtrirë më pas dhe në rajonet e tjera, që mjekët të ofrojnë shërbim edhe jashtë sistemit të referimit pas orarit zyrtar të punës.

Në këtë mënyrë pacientët kundrejt një pagese do të zgjedhin vetë mjekun me të cilin duan të konsultohen.

“Pra kjo i lejon mjekët të kryejnë konsulta ambulatore jashtë sistemit të regjimit apo të referimit. Pra pacientët mundet të kenë mundësinë të konsultohen me mjekët që duan, me pagesa të tjera të përcaktuara nga bordi i spitalit. Kjo do ndodhë vetëm në ato spitale që kanë autonominë spitalore dhe kartën menaxheriale”.

Në daljen e saj pas mbledhjes së qeverisë ministrja e Shëndetësisë ka pohuar se po zhvillohen konsulta me studentët e mjekësisë të cilët po protestojnë kundër detyrimit për të shërbyer për disa vite në Shqipëri pas përfundimit të studimeve, detyrim që pritet të sanksionohet me ligj për të frenuar ikjen e mjekëve të specializuar kryesisht në Gjermani.

