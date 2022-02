Qeveria miraton programin e rrugëve kulturore me KE

16:00 02/02/2022

Margariti: Pozicionon Shqipërinë në turizmin kulturor dhe në rrugën drejt BE

Këshilli i Ministrave i ka dhënë dritën jeshile marrëveshjes me Këshillin Europian për rrugët Kulturore. Ministrja e Kulturës Elva Margariti dha detaje se ku do të konstatojë kjo marrëveshje dhe çfarë përfiton vendi ynë.

Rrugët e kulturës janë rrugët që lidhen me rrugëtimin e Eneas. Mjafton të shohim në ditët e fundit, vetë Komisioni Europiane e ka aprovuar dhe njohur rrugëtimin, kalon në Butrintin tonë, ashtu siç është rrugëtimi i fenikasve, që ka pasur një mbështetje në Shqipërinë e mëparshme lidhur me kulturën si pjesë e trashëgimisë. Rrugëtime që flasin për arkitekturën, brigjet, e lidhur ngushtësisht me peizazhin kulturor”.

Sipas ministres së Kulturës, është një hap që pozicionon Shqipërinë në rrugën e integrimit europian.

“Tjetër hap i rëndësishëm ky për të pozicionuar denjësisht Shqipërinë jo vetëm në rrugën e integrimit europian, por mbi të gjitha si një përfaqësuese e denjë e trashëgimisë kulturore në Europën e madhe”.

Kjo marrëveshje, sipas Margaritit është pjesë e një mozaiku më të gjerë nismash, që pritet të ketë impaktin e vet në shifrat e rritura të turizmit kulturor.

