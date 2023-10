Qeveria miraton projektbuxhetin 2024

20:15 27/10/2023

Mete: Paga mesatare 900 Euro brenda 2024-ës, financim rindërtimit dhe infrastrukturës

Reforma në sistemin e pagave do të vijojë edhe për 2024-ën. Qeveria në projektbuxhetin e parashikuar synon realizimin e pagës së administratës mesatarisht deri në 900 euro ndërsa shpenzimet publike parashikohen mbi 7 miliardë euro.

“Projektbuxheti 2024 i përgjigjet kësaj ambicieje duke mbështetur rritjen e pagave dhe duke bërë të mundur që brenda vitit 2024 të realizohet objektivi i vendosur nga qeveria për të arritur një nivel page mesatare prej 900 Euro në muaj.”

Indeksimi i pensioneve nuk do të mbetet pas në buxhetin e ri. Ndërsa viti që vjen projektohet me rritje ekonomike për vendin tonë.

“Financimi i investimeve publike të programuara për vitin 2024 do jetë mbi 5% të PBB duke mbështetur në vazhdimësi rritjen ekonomike, për të zhvilluar në tej turizmin, bujqësinë dhe konektivitetin, si dhe duke nxitur punësimin.”

1/3 e shpenzimeve të përgjithshme publike do të shkojnë për skemën e pensioneve, ndihmën ekonomike dhe çështje të tjera sociale. Ndërkohë që parashikohet që borxhi publik të jetë rreth 60% në fund të vitit, dhe nëse vijon me këtë trend sipas ministrit të Financave e rendit Shqipërinë në grupin e vendeve me financa publike të forta.

