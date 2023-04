Qeveria miraton rritjen e pagave

Shpërndaje







12:09 20/04/2023

Ibrahimaj: Fondet nga të ardhurat dhe rialokime

Qeveria miratoi në mbledhjen e sotme rritjen e pagave të administratës publike. Ministrja e Financave Delina Ibrahimaj tha se paratë janë siguruar nga të rritja e të ardhurave dhe nga rialokimet e brendshme.

“Sot kemi miratuar disa projektvendime që lidhen me rritjen e pagave dhe hapin e parë të rritjes për sektori shëndetësor, arsimor, por edhe për sektorin e sigurisë. Kostoja vjetore e cila e plotë do të jetë për vitin 2025 e rritje së pagave është në nivelin 38 miliardë Lekë. Këto fonde janë parashikuar që të mblidhen qoftë nga rritja e të ardhurave, qoftë nga rialokime të brendshme. Pra janë kosto që përballohen brenda kuadrit makrofiskal duke ruajtur të gjitha parametrat e ligjit organik të buxhetit. Që do të thotë ne do të vijojmë të ulim borxhin dhe ne do të vijojmë të ulim deficit duke garantuar qëndrueshmëri fiskale”, u shpreh Ibrahimaj.

Ministrja tregon sa do të rriten pagat për mësuesit e pedagogët vitin që vjen

Pas mbledhjes së qeverisë të zhvilluar mëngjesin e kësaj të enjteje, Ministrja e Arsimit Evis Kushi njoftoi vendimin për rritjen më të madhe të bërë ndonjëherë më parë, siç tha ajo, të pagave për mësuesit, vitin e ardhshëm.

“Kemi marrë vendimin që vitin e ardhshëm, të kemi një nga rritje më të mëdha ndonjëherë të pagave të mësuesve. Që do të jenë nga 23 deri në 36 përqind, në varësi të pozicioneve të tyre, sigurisht në varësi të përvojës dhe kualifikimeve që ata kanë. Paga e një mësuesi të shkollave 9-vjeçare do të jetë deri në 95,550. Ndërkohë që për arsimin e mesëm të lartë, do të jetë 106,800 lekë paga bruto”.

Kushi tha se nga kjo rritje do të përfitojnë 36,570 mësues në të gjithë Shqipërinë. Po ashtu, ministrja njoftoi se rritje pagash do të ketë edhe për pedagogët.

“Këtë herë kemi marrë vendim për një rritje më të madhe. Do të jetë 30 përqind rritja e pagave të pedagogëve, ku 20 përqind do të mbulohet nga buxheti i shtetit dhe pjesa tjetër sigurisht nga të ardhurat e vetë institucioneve të arsimit të lartë”.

Përfitues do të jenë 4237 punonjës staf akademik të universiteteve shqiptare.

Manastirliu: Nga politika e rritjes së pagave, përfitojnë 22 mijë profesionistë të shëndetësisë

Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka njoftuar sot pas mbledhjes së qeverisë se do vijojë rritja e pagave për punonjësit në sistemin shëndetësor.

Manastirliu theksoi se janë rreth 22 mijë profesionistë shëndetësore që përfitojnë nga kjo politikë e rritjes së pagave. Ajo shtoi se në vitin 2024 do vijojë rritja e pagave në mënyrë të targetuar për mjekët e familjes dhe infermierët.

“Mjekët, infermierët janë shtylla e shërbimit shëndetësor ndaj dhe fokusi ynë për fuqizimin e këtij sistemi ka qenë te mbështetja dhe fuqizimi i profesionistëve të shëndetësiës. E kemi bërë këtë që në pikënisje duke rritur dhe fuqizuar të gjithë aspektet e punës në shëndetësi, duke nisur nga investimet, nga mbështetja nëpërmjet rritjes së pagave që janë vërtet historike për nga pikëpamja e rritjes së tyre.

Kemi rritur me 63% pagat për mjekët dhe infermierët dhe tashmë nëpërmjet vendimit të qeverisë, nëpërmjet reformës për rritjen e pagave ne do të kemi rritjen historike të pagave për mjekët specialist, 50 mijë lekë në muaj për çdo mjek që punon në strukturat tona të spitaleve dhe poliklinikave në të gjithë vendin. Do të kemi një rritje me 7% për mjekët e përgjithshëm dhe infermierët dhe teknikët e shkencave mjekësore dhe do kemi një rritje për të gjithë ata punonjës që punojnë në administratat e strukturave e njësive vendore të kujdesit shëndetëso, një rritje që do të jetë nga 25 deri në 50% , duke krijuar kështu dhe një hierarki të pagave që reflekton dhe rritjen e madhe.

Sigurisht ne nuk do të ndalemi këtu sepse kemi një plan konkret për vijimin e rritjes së pagave të profesionistëve të shëndetësisë. Ne do vijojmë të rrisim pagat edhe për vitin 2024 për mjekët e familjes dhe infermierët, ku do të ketë sërish një rritje page të targetuar për ta. Nga gjithë politika e rritjes së pagave, përfitojnë rreth 22 mijë profesionistë të shëndetësisë, dhe kjo rritje i vlen motivimit, rritjes së dinjitetit të punonjësve tanë në sistemin shëndetësor. Padyshim do të sjellë një rritje të shërbimeve shëndetësore dhe sigurisht adreson edhe sfidat e kohës”, tha Manastirliu.

Rritje pagash për zjarrfikësit, punonjësit e Gardës dhe sistemin e policisë

Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi ka bërë me dije këtë të Enjte se do përfitojnë rritje pagash punonjësit në 3 sektorë të rëndësishëm.

Çuçi tha pas mbledhjes së qeverisë se do të rritet me 14% paga për të gjitha nivelet në sistemin e zjarrëfikësve, një rritje sipas gradave te punonjësit e Gardës së Republikës dhe një rritje që varion nga 7 deri në 25% për punonjësit e policisë.

Në total sipas ministrit deri në vitin e ardhshëm, tre sistemet do pësojnë një rritje prej 40% të nivelit të pagës.

“Sot qeveria mori vendim për rritjen e pagave dhe për gjithë sistemin e zjarrfikësve, punonjësit e Gardës. Si rezultat i dy rritjeve në sektorin e zjarrfikësve, paga shkon rreth 14% rritja për gjithë nivelet. Sa i takon Gardës ka një rritje sipas gradave, ku më e ulëta përfiton deri në 22% rritje. Sistemi i policisë një rritje nga 7% për nivelet e larta deri në 25% për inspektor. Do kemi një rritje tjetër për këto 3 sektorë të rëndësishëm, që nga Tetori i vitit të kaluar dhe deri në 2024-ën do rritet deri në 40% për të gjithë sistemet. Është një nga rritjet më të mëdha që kanë pasur këto 3 sektorë që shërbejnë për mbarëvajtjen e sigurisë publike. Mendojmë se modernizimi i Policisë së Shtetit po ecën me nivele të shpejta dhe besoj se do kapim standardet europiane në një kohë shumë të shkurtër”, u shpreh Çuçi.

Rritje pagash njoftoi edhe Ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja për të gjithë punonjësit e burgjeve.

“Nga kjo mbledhje e qeverisë ka lajme të mira edhe për punonjësit e Policisë së Burgjeve dhe ata të sistemit shëndetësor në Drejtorinë e Burgjeve. Do të ketë një rritje të konsiderueshme edhe për punonjësit e Policisë së Burgjeve, duke u barazuar përfundimisht për të gjitha efektet me punonjësit e Policisë së Shtetit. Duke filluar që tek gradat e rolit bazë, të mesme, por edhe të gradave të larta në Policinë e Burgjeve. Është një rritje page që siç e thanë edhe kolegët e mi është në dy faza. Rritja e menjëhershme do t’i shtrijë efektet financiare nga data 1 Prill dhe rritja tjetër do të jetë në vitin 2024. Po ashtu edhe për punonjësit e sistemit shëndetësor në burgje. Trajtimi i personit mjek e infermier, do të pësojnë rrije pagash drastike njësoj si punonjësit e tjerë të sistemit shëndetësor në ato bashki ku ata ushtrojnë funksionet”, tha Manja./tvklan.al