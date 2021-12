Qeveria, nismë për këshillim kombëtar me qytetarët

15:47 24/12/2021

Qeveria ka miratuar vendimin për nisjen e një projekti të premtuar më parë për t’u këshilluar me shqiptarët përpara hartimit të nismave ligjore që përfshijnë një gamë të gjere çështjesh që nisin nga integrimi në BE e deri nëse duhet të legalizohet hashashi.

Nisma do të emërtohet Këshillimi Kombëtar me shqiptarët dhe mendimi i qytetarëve do të merret përmes një formulari i cili çdo vit do të përmbajë pyetje të ndryshme.

Edhe pse duket një formë referendumi, nuk është i tillë, pasi mbajtja e tyre u vështirësua pas ndryshimeve kushtetuese të 2008.

Shqiptarët do të pyeten dhe nëse përkrahin nismën Open Balkan, kur ndërkohë marrëveshjet e nënshkruara në kuadër të saj nisin të impelementohen nga muaji Janar.

Ironizoi disa herë zhvillimet në PD dhe thotë se mendimi i opozitës në këtë nismë nuk i duhet, por vetëm i shqiptarëve.

Një nga pyetjet do të jetë dhe për gjyqtarët dhe prokurorët që marrin vendimi arbitrare ndërsa presin të vetohen, duhet apo nuk duhet të pezullohen në mënyrë automatike, dhe sjell një rast konkret të një gjyqtareje që ka siguruar padinë për një rast të tjetërsimit të pronës, ku qeveria aktualisht kërkon të ndërtojë qendrën kombëtare të fëmijëve.

Në formular nuk do të ketë pyetje shkarkimin ose jo të zyrtarëve të përfshirë në skandale, pasi këtë pikë qeveria është e qartë.

Tv Klan