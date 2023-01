Qeveria përballë një viti “lufte”

19:05 04/01/2023

Inceneratorët dhe zgjedhjet, sfidat kryesore të PS

Teksa në kampin blu zhvillohej beteja brenda llojit, socialistët e nisën qetë 2022-shin. I vetmi angazhim i kryeministrit Rama, në ditët e para të Janarit ishte analizimi i kundërshtarëve.

“U shkallmua nga themeli një forcë politike, sigurisht është forca kundërshtare, sigurisht ka krijuar të gjitha arsyet për të na dhembur koka ne të tjerëve po në fund të fundit ka mbajtur në ekuilibër sistemin demokratik. Kujt mund t’i thuhet sot që shiko se unë nuk e njihja këtë, cilin nuk njihje ti?!”.

Berisha ia doli të merrte selinë, ndërsa Edi Ramës iu rikthye kundërshtari historik.

Por ujërat u trazuan shpejt edhe për qeverinë. Akuzat për inceneratorët e vendosën kryeministrin Rama para opozitës, e cila drejtoi një komision hetimor për këtë cështje.

6 bashkitë pa kryetar nuk e vonoi përballjen Rama- Berisha. PD arriti të triumfojë vetëm në Shkodër, ndërsa 5 bashkitë e tjera i mbetën Partisë Socialiste. Ndërsa korriku erdhi me lajme të mira për Shqipërinë. Zhvillimi i Konferencës Ndërqeveritare (19.07.2022) në Bruksel shënoi edhe fillimin e procesit të bisedimeve me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, për anëtarësimin e tyre në BE.

“Kjo është arsyeja pse ne jemi këtu, kaq të etur për të vazhduar luftën tonë në një nivel tjetër duke shfrytëzuar sa më mirë bisedimet e anëtarësimit si një mjet shtet ndërtimi të vazhdueshëm për Shqipërinë e re demokratike”.

Emri i ri i presidentit të Republikës për shumë gjatë ishte kryefjala e arenës politike, dhe po ashtu mbyllja e një 4 vjecari jo pak intensiv, i Ilir Metës në krye të presidencës.

Shumë emra u diskutuan dhe propozuan për kreun e ri të shtetit, por zgjedhja përfundimtare e socialistëve ishte suprizë.

“Bajram Begajn, shefi aktual i Shtafit të Përgjithshëm të Forcave tona të Armatosura për të qenë President i ri i Republikës së Shqipërisë. Sepse është shëmbëlltyra e atij normaliteti për të cilin ajo zyrë ka nevojë urgjente”.

Bajram Begaj ish Shef i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, menjëherë pas lajmit u prit në kryeministri nga kreu i qeverisë.

Bajram Begaj u betua në 24 korrik në seancë plenare, duke u bërë zyrtarisht president i Republikës me votat e 78 ligjvënësve.

Gushti i nxehtë mbajti në alert qytetarët, pas deklaratave të qeverisë se kriza e energjisë elektrike mund të sillte rritjen e cmimit në faturë.

“800 kw/h do të jetë një konsum mbi normalen kështuqë besoj kjo do të jetë fasha”.

Teksa për shumë gjatë parashikoheshin skenarët më drastikë, ardhja e vjeshtës dhe shtimi i reshjeve hoqën mundësine e vendosjes së fashës.

Në nisjen e sesionit parlamentar qetësia zgjati shumë pak. Shkak u bë shtetasi I.M i cili sipas autoritetit të dosjeve është një zyrtar i lartë politik që ka bashkëpunuar me ish sigurimin e shtetit. Socialistët e lidhën me Ilir Metën, dhe kaq mjaftoi për një betejë tjetër në horizont.

“Ne këtu në këtë proces na solli shtetasi I.M. A është I.M ai që ju shkon nëpër mend atyre që ju shkon për keq apo është një I.M tjetër”.

Madje beteja vijoi mendryshim ligjore.

“Personat të cilët rezultojnë të kenë qenë bashkëpunëtorë të Sigurimit të Shtetit tu pamundësohet kandidimi i tyre për anëtarë të Kuvendit të Shqipërisë. Në këtë kontekst të përfshihen funksionarët e lartë që janë ende në jetën politike të vendit të cilët kanë qenë funksionarë në hierarkinë e Partisë së Punës”.

Sytë u kthyen sërish nga qeveria. Shkak u bë projekti i Portit të ri të Durrësit, i shumë sulmuar nga qeveria.

“Ky investim do ta kthejë Portin e vjetër të Durrësit nga një platformë të zezë si surrati i të gjithë atyre që e përndjekin Shqipërinë qysh prej 1912-ës në një prej porteve më të mëdha turistike të Mesdheut”-tha kryeministri Rama.

“Edi Rama, i bindur të jesh se tek Porti i Marinës do të përfundosh vetë dhe s’do dalësh më kurrë prej tij”-iu drejtua kryedemokrati Sali Berisha kryeministrit.

Rama-opozitës: E se si luftoni për darën ju o trima që kur shkulni gozhdën ju mbetet vrima. A do qumësht, a do dhallë? Gomaricat vijnë vërdallë.

Pas një maratone debatesh, marrëveshja u arrit të miratohej me votat e socialistëve.

2022 u përmbyll me një ngjarje të rëndësishme për të gjithë Shqipërinë.

Për herë të parë u zhvillua Samiti i BE me Ballkanin jashtë dyerve të Brukselit. Tirana u bë vendi pritës i liderëve europianë.

Në këtë Samit u nënshkruan marrëveshje të rëndësishme për rajonin.

“Samiti dhe deklarata e sotme janë piketa të rëndësishme. Ato përmbajnë angazhim dhe hapa shtesë drejt anëtarësimit”.

“Në një moment kur të jenë përfunduar të gjitha procedurat e nevojshme, studentët tanë mund të studiojnë prej këtej në universitetet e Europës në mënyrë digjitale. Kjo ishte diçka që deri më sot mund të realizohej vetëm nëse je vend anëtar i Bashkimit Evropian”.

“Komisioni Europian jep 1 miliard euro si mbështetje financiare, ne do të përballemi me këtë sfidë sëbashku”.

Ndërsa qeveria shqiptare u kujdes të impresiononte jo pak europianët.

Ky vit dinamik u përmbyll nga qeveria me një pako të madhe për 1 milion qytetarë. Nga janari qeveria do të shpërndajë ndihmë financiare për pensionistët, personat me aftësi të kufizuar si dhe familjet në nevojë.

Gjithsesi dimri është ende i gjatë, dhe sytë e qytetarëve vijojnë të mbeten nga qeveria, për më shumë ndihmë për të përballuar krizën si dhe me shpresën se errësira nuk do ti pushtojë netët e ftohta.

