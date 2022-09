Qeveria premton dimër me drita

23:29 13/09/2022

43.1 miliardë Lekë mbështetje për familjet shqiptare

Ministrja e financave Delina Ibrahimaj premtoi se nuk do të ketë kufizime të energjisë elektrike këtë dimër ndërsa çmimi i energjisë elektrike nuk do të lëvizë për familjarët dhe bizneset e vogla. Qeveria Rama do të ndërmarrë një sërë masash për kursimin e energjisë elektrike.

Pëer Ibrahimajn paketa e dytë sociale prej 43 mld Lekë është shumë herë më e lartë se ajo e Kosovës ndërsa çmimet e shportës nuk janë rritur sa në shtetet e rajonit.

Ibrahimaj mbrojti bordet që sipas saj janë ngritur për të shmangur abuzimet me çmimet. Për të mos shpenzuar naftë ministrja sugjeroi përdorimin e biçikletës ose transportin publik ku po subvencionohet çmimi i biletës.

Për çmimin e naftës Ibrahimaj tha se është ulur në bursën e naftës bruto dhe jo në atë të naftës së rafinuar të cilës i referohet Shqipëria. Për ministren shpenzimet për blerjen e naftës janë vetëm 2 përqind e kostos familjare ndryshe nga energjia elektrike që ju subvencionohet.

Qeveria ka indeksuar pensionet dy herë brenda vitit duke i rritur me 3.3% në muajin Mars. Në vitin 2022, rreth 10 mld Lekë kanë shkuar për pensionistet. Buxheti i ri do të ketë prioritet investime publike ndërsa pritet një rritje ekonomike me 2-3 përqind.

