Qeveria prezanton në Kuvend projektbuxhetin për 2023

15:53 21/10/2022

Mbështetje për energjinë, rritje pagash dhe ulje të borxhit

“Deri më tani ekonomia ka rritur të përballojë relativisht mirë pasojat e luftës”, u shpreh ministrja e Financave, Delina Ibrahimaj.

Me nota optimiste ministrja e financave Delina Ibrahimaj prezantoi në Kuvend projektbuxhetin për vitin e ardhshëm. Megjithatë rritja ekonomike sipas saj do të njohë ngadalësim në 2023 për shkak edhe të efekteve nga jashtë.

“Për vitin 2023 ne parashikojmë një rritje reale të ekonomisë me 2.6%”, u shpreh ajo.

Shqetësim mbetet inflacioni që vitin e ardhshëm parashikon të vijë në rënie.

“Ne parashikojmë një normë mesatare të inflacionit prej 3.6% për vitin e ardhshëm me një tendencë rënëse gjatë vitit për të arritur në nivelin 3% në fund të vitit 2023, pra duke arritur objektivin e Bankës së Shqipërisë”, theksoi ministrja.

Ndaj fokusi kryesor do të jetë mbështetja për rritjen e çmimit të energjisë.

“Projektbuxheti i vitit 2023 parashikon vijimin e mbështetjes për mosndryshimin e çmimit të energjisë elektrike”, nënvizoi Ibrahimaj.

Ministrja garantoi se nuk do të ketë sërish tatim për biznesin e vogël.

“Tatimi për bizneset më lejoni të theksoj që kryejnë xhiro deri në 14 milionë Lekë është zero dhe do të mbetet zero edhe bazuar në këtë ligj”, tha ministrja.

Rritja e pagave do të vijojë edhe për vitin e ardhshem.

“Duke filluar nga korriku është parashikuar një rritje e mëtejshme e pagave të arsimit dhe shëndetësisë prej 6%”, u shpreh ajo.

Qeveria sipas ministres do të vijojë të ulë borxhin publik.

“Presim që me shumë gjasa borxhi publik të bjerë nën nivelin e 70%”, u shpreh ministrja.

Të ardhurat do të jenë 631.7 miliardë Lekë ku peshën kryesore do ta mbajnë tatimet dhe doganat ndërsa shpenzimet llogariten në 687.2 miliardë Lekë.

