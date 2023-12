Qeveria shpall 2024-ën, vitin e pyjeve/ Kumbaro: Plan pyllëzimi dhe ndërgjegjësimi në të gjithë Shqipërinë

13:18 27/12/2023

Viti 2024 do t’i dedikohet pyjeve, me fushata pyllëzimi, por mbi të gjitha ndërgjegjësimi dhe edukimi. Kështu ka deklaruar Ministrja e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kumbaro e cila ishte në zonën e Krastës së Elbasanit, ku ka nisur mbjellja e 15 mijë fidanëve të rinj.

“Viti i Pyjeve nuk do të thotë vetëm pyllëzim, se nuk e pyllëzojmë dot gjithë Shqipërinë në atë masë që duam për një vit, por edhe masa të marra, me investime që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e pyjeve, siç janë masat parandaluese ndaj zjarreve është po pjesë e të njëjtit program. Të ardhurat që nxjerrim nga ekonomitë pyjore, çdo bashki duhet t’i riinvestojë në planet e menaxhimit, gjë që akoma nuk e bëjmë.”

Bashkia e Elbasanit ka nisur edhe investimin në hidrantët ujorë në pyjet e zonës së Krastës, që vitet e fundit ka qenë subjekt i zjarreve të vazhdueshme. Deri në Mars synohet mbjellja e 35 mijë pemëve në këtë bashki.

