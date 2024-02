Qeveria strategji për zhvillimin e agroturizmit

19:51 16/02/2024

Balluku: Lehtësi për sipërmarrësit e këtij sektori, synojmë 1000 bujtina deri në 2030

Qeveria shqiptare synon të nxisë edhe më tej zhvillimin e agroturizimit, ndaj në strategjinë e hartuar janë parashikuar një sërë lehtësirash të mëtejshme për investitorët në këtë sektor.

Zëvendëskryeministrja Belinda Balluku, së bashku me ministren e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Anila Denaj dhe ministren e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kumbaro ishin në Klos në një takim me sipërmarrës të cilët kanë investuar për ngritjen e bujtinave.

Duke sqaruar lehtësirat Zëvendëskryeministrja tha se synohet që në vitin 2030 numri i bujtinave në Shqipëri të jetë 1 mijë.

“Nga 240 bujtina, pika agroturizmi, mikpritje që ka sot në Shqipëri ne synojmë që në vitin 2030 të kemi 1000 njësi të tilla. Dhe për të pasur 1000 njësi të tilla ne na është dashur gjithashtu që të kërkojmë edhe ndihmën e partnerëve tanë. Partnerëve tanë ndërkombëtarë të cilët përmes eksperiencave të tyre të mëparshme që kanë rezultuar të suksesshme kanë punuar së bashku me ne për të dizenjuar këtë strategji dhe si rrjedhojë për të pasur pastaj të gjitha ato akte nënligjore të cilat duhet të zbatohen për të lehtësuar punën tuaj, duke nisur nga zero taksë për infrastrukturën, tek 6% TVSH apo vetëm 5% tatim fitimi e shumë e shumë ndihma e paketa të tjera mbështetëse të cilat do të aplikohen sigurisht pas gjithë kësaj strategjie të gjatë dhe të mirë studiuar”, u shpreh Balluku.

Ministrja Kumbaro theksoi se është e rëndësishme që kjo strategji të kthehet në një instrument dhe në një dokument që të ndihmojë dhe lehtësojë të gjithë sipërmarrësit.

“Strategjinë e re të agroturizmit duam ta kthejmë në një instrument që ju ndihmon, sepse duke u certifikuar si agroturizëm ju përfitoni nga ulja e TVSH në 6%, zerohet taksa e infrastrukturës dhe ulet në vetëm 5% tatimfitimi. Dua të ndaj një lajm të mirë me ju, që bashkë me Ministren e Bujqësisë po bëjmë një lehtësim tjetër të gjithë procedurës së certifikimit si agroturizme me qëllim që t’jua lehtësojmë akoma më shumë punën”.

Ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Anila Denaj u bëri thirrje dhe autoriteteve të pushtetit vendor të nxisin gjithmonë e më shumë investimet në agroturizëm.

