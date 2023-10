Qindra pacientë janë bllokuar në spitalet e Gazës

12:39 30/10/2023

OKB: Zhvendosja e pamundur pasi nuk ka vende të sigurta, armëpushimi thirrja më urgjente

Qindra pacientë janë të bllokuar në spitalet në veri të Gazës dhe nuk janë fizikisht në gjendje të lëvizin në jug. Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë në territor ka deklaruar se është e pamundur të zhvendosen pacientët nga spitalet si Al-Quds në Gazën veriore për shkak të numrit të lartë të plagosurëve dhe faktit që tanimë nuk ka më vende të sigurta.

Gjysmëhëna e Kuqe Palestineze thotë se sulmet ajrore izraelite po vazhdojnë në zonën përreth spitalit Al-Quds të qytetit të Gazës, të cilin Izraeli u ka thënë mjekëve që ta evakuojnë. Rreth 14,000 civilë mendohet gjithashtu se janë strehuar në spital.

Fëmijët në Gaza po përballen me një situatë katastrofike. OKB ka bërë te ditur se mungesa e ujit të pijshëm ka detyruar ata të konsumojnë ujë të kripur. Shifrat e publikuara nga OJQ-ja të dielën tregojnë se të paktën 3,324 fëmijë janë vrarë në Gaza që nga 7 Tetori, ndërsa 36 kanë vdekur në Bregun Perëndimor numër ky shumë herë më i lartë nga të gjitha konfliktet e armatosura në Gaza. Autoritetet mjekësore në Rripin e Gazës kanë bërë të ditur se mbi 8 mijë palestinezë, përfshirë mbi 3 mijë të mitur janë vrarë nga Izraeli.

Agjencia bën thirrje për armëpushim të menjëhershëm humanitar dhe rritje të ndihmave në Gaza në baza të qëndrueshme dhe të sigurta. Një total prej 117 kamionësh kanë hyrë në Gaza përmes Rafah që nga 21 tetori. Palestinez i zhvendosur Mohamed Zaki al-Saidi dhe fëmijët e tij u ulën për të ngrënë vaktin e parë pas 23 ditësh, që kur Izraeli forcoi bllokadën dhe bombardimin e Gazës.

“Ky është vakti ynë i parë që nga shpërngulja që mund të gatuajmë oriz dhe mish. Na mungon buka të them të drejtën. Situata jonë është shumë e keqe. Kemi 23 ditë që jetojmë në shkatërrim dhe bombardim. Vetëm zotit i lutemi, askujt tjetër as vendeve të tjera jo. Askush nuk do të qëndrojë pranë nesh.”

Në 24 orët e fundit Forcat e Mbrojtjes së Izraelit goditën mbi 600 objektiva të Hamasit duke vrarë dhjetra terroristë gjatë përleshjeve dhe duke shkatërruar tunele, depo armësh etj. Ushtria izraelite ka thënë se baza kryesore e operacioneve të Hamasit është nën Al Shifa një gjë që Hamasi e kundërshton këtë pretendim. Tanimë bilanci i njerëzve të identifikuar që mbahen peng nga Hamasi ka arritur në 239.

Ndërkaq situata mbetet e rëndë edhe në Bregun Perëndimor. Izraeli kreu një bastisje në qytetin verior të Jeninit në Bregun Perëndimor, duke lënë katër palestinezë të vdekur dhe dhjetëra të plagosur.

Të rinjtë palestinezë u panë duke gjuajtur me gurë ndaj një tanku izraelit. Dhuna në territor është rritur që kur Izraeli filloi të bombardojë Rripin e Gazës pas sulmit shkatërrues të grupit islamik Hamas më 7 Tetor. Të paktën 1070 janë arrestuar deri më tani.

Tensionet mbeten të larta edhe në kufirin mes Izraelit dhe Libanit. Shumë komunitete izraelite pranë kufirit janë evakuuar nga civilët pasi forcat ushtarake izraelite kanë zënë pozicione.

