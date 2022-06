Qindra persona i japin lamtumirën e fundit Elenës 5-vjeçare

23:12 22/06/2022

Në katedralen e Katanias u përshëndet me duartrokitje dhe me balona të bardha që u lëshuan në qiell, arkivoli i vogëlushes Elena Del Pozzo. Ajo është vajza 5-vjeçare e vrarë nga nëna e saj, Martina Patti, 23 vjeçe, e cila e ka pranuar krimin. Rreth 300 persona prisnin makinën e varrimit, ndërsa me dhjetëra kurora me trëndafila të bardhë, të verdhë, rozë dhe portokalli ishin vendosur në oborrin e kishës. Mes lotëve, arkivolin e shoqëronte babai Alessandro, gjyshërit Giovanni dhe Rosaria Testa, ashtu si dhe tezja Martina Vanessa.

Hyrja në katedrale e arkivolit të vogël të bardhë u përshëndet nga një duartrokitje e të pranishmëve që u ngritën në këmbë. Në katedralen e Katanias ishin edhe kryetari i Bashkisë së Mascalucia Vincenzo Magra, i Tremestierit, Santo Rando, nënkryetari i bashkisë së Pedara Francesco Laudani, kryetari i bashkisë së San Giovanni La Punta, Nino Bellia.

“Të gjithë ne si gjyqtarë jemi gati të vrasim me gurë dikë që ka bërë një gabim. Lexova në një mur të qytetit një fjali që kërkon pushim të përjetshëm për Elenën dhe mundim të përjetshëm për nënën e saj. Besoj se Elena e vogël nuk do të pajtohej me këto fjalë, si çdo fëmijë”.

Këto ishin fjalët e shqiptuara gjatë predikimit nga Kryepeshkopi Renna, i cili u bëri thirrje prindërve që “të mos ua mësojnë dhunën e fjalëve fëmijëve të tyre. Le të përpiqemi të mbjellim atë që Krishti dhe çdo njeri i mirë ndan me bollëk: mëshirën, devotshmërinë, drejtësinë, dialogun, parandalimin e çdo dhune. Vetëm kështu nuk do të ketë më funerale si ky”./tvklan.al