Qindra persona luten për futbollistin Sala

Me qindra persona dolën në rrugët e Nantes për të marrë pjesë në lutjen për Emiliano Salan, pasi avioni me të cilin udhëtonte u zhduk. Futbollisti më i ri i Cardiff City ishte nisur nga qyteti francez i Nantes për në kryeqytetin e Wellsit të hënën, pasi firmosi kontratën me një shifër rekord për klubin e futbollit prej 15 milionë paund, të shtunën.

Por avioni me dy persona në bord u zhduk nga radarët mbrëmjen e së hënës, pranë ishujve të kanalit britanik, rreth orës 20:30. Operacionet e kërkimit dhe shpëtimit janë pezulluar për sot dhe pritet të rinisin mëngjesin e së mërkurës.

Policia e Guernsey konfirmoi se mbi ujë kishin parë disa objekte që pluskonin, por nuk mund të konfirmonte nëse pjesët i përkisnin avionit të zhdukur. Ata thanë se nëse avioni ka mundur të ulet në ujë, shanset që të ketë të mbijetuar janë shumë të vogla.

Ndërkohë që shpresat që futbollisti 28-vjeçar ka mbijetuar shuhen, me qindra tifozë të klubit që Sala la vetëm javën e shkuar u mblodhën në shatërvanin e Place Royale, me tulipanë të verdhë në duar.

Sala ishte parashikuar që do të stërvitej me shokët e rinj të skuadrës në Cardiff mëngjesin e kësaj të marte. Por stërvitja u anulua pasi klubi mori vesh lajmin për zhdukjen e tij./tvklan.al