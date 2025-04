Qendra Spitalore Universitare Nënë Tereza dhe Universiteti i Mjekësisë do të këshillohen nga Qendra spitalore universitare italiane “San Raffaele” dhe universiteti “Vita- Salute San Raffaele”.

“Synimi nuk është që të kemi një partner më shumë, por synimi është që të deri në 2030-ën, nga njëra anë, qendra spitalore universitare të pësojë ekzaktësisht atë transformim që grupi i San Raffaele ka sjellë në Poloni. Në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë të merret e njëjta diplomë që merret në Universitetin Vita-Salute San Raffaele”, tha Rama.

Dokumenti i nënshkruar përfshin edhe programet e specializuara të trajnimit për stafin akademik dhe për stafet shëndetësore, si dhe krijimin e projekteve të përbashkëta kërkimore. Ndonëse vete Kryeministri e nënvizion faktin se burimet njerëzore në QSUT janë nga më të kualifikuarit në rajon.

“Përshtypja për personelin është vërtetë e jashtëzakonshme. Kjo është baza e besimit të tyre, e besimit tonë, që ne mund ta transformojmë qendrën”, theksoi Rama.

Kjo është marrëveshja e dytë që lidhet me një qendër ekselence që synon tranformimin e QSUT, pak muaj më parë u nënshkrua një marrëveshje me Spitalin izraelit Sheba që do ndihmojë në menaxhimin dhe trajnimin e mjekëve të Onkologjikut.

