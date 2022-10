Queen publikon “Face it Alone”

17:58 13/10/2022

Këngë të padëgjuar më parë me Freddie Mercury

Queen publikoi një këngë të rizbuluar me Freddie Mercury, kënga e parë e re e grupit me vokalet e njohura të këngëtarit të ndjerë që do të dalin në më shumë se tetë vjet.

Kitaristi Brian May dhe bateristi Roger Taylor fillimisht u treguan fansave për ekzistencën e “Face It Alone” gjatë një interviste në verë. Kënga fillimisht u regjistrua në fund të viteve 1980 gjatë regjistrimeve për albumin “The Miracle” të grupit në krye të listës, por nuk arriti të publikohej.

Ekipi i prodhimit dhe i arkivit të Queen e gjeti përsëri kur filluan të punonin për një ribotim të ardhshëm të albumit, që do të publikohej në nëntor.

“Ne e kishim harruar këtë këngë,” tha Taylor në një deklaratë. “Por ja ku ishte, kjo perlë e vogël. Është e mrekullueshme, një zbulim i vërtetë. Është një pjesë shumë pasionante.”

“The Miracle”, albumi i 13-të në studio i Queen, doli dy vjet përpara se Mercury të ndahej nga jeta në 1991.

