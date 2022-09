Qytetarët i besojnë miellin, 37-vjeçarja ikën jashtë shtetit…

11:04 22/09/2022

Një 37-vjeçare do të duhet të përballet me prokurorinë për shkak se nuk kreu detyrimin që kishte ndaj qytetarëve që i besuan asaj miellin… Bëhet fjalë për administratoren e një subjekti që merrej me përpunimin e miellit, e cila grumbulloi nga qytetarët miell dhe më pas u largua jashtë vendit duke mos kryer përpunimin që kishte marrë përsipër.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare të DVP Fier referuan materialet në Prokurori në ngarkim të shtetases E. S., 37 vjeçe, banuese në Fier, pasi dyshohet se duke qenë administratore e një subjekti me aktivitet tregtar përpunimin e miellit, ka grumbulluar nga qytetarë të ndryshëm sasi mielli, me qëllim përpunimin e tyre, dhe është larguar jashtë shtetit duke mos e kryer përpunimin e marrë përsipër nga subjekti tregtar i administruar prej saj”, tha policia në një njoftim për mediat./tvklan.al