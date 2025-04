Kredia vijon të mbetet instrumenti kryesor që po financon konsumin në vend. Banka e Shqipërisë raporton se deri në fund të muajit Mars, niveli i huave arriti në 36.2 mld Lekë me një rritje në masën 20.3% më shumë se e njëjta periudhë e një viti më parë.

Për ekspertët sistemi bankar duhet të jetë më i kujdesshëm me aprovimet duke ndjekur rekomandimet e ndërkombëtarëve.

“Problemi kryesor është që përsëri kredia vazhdon të mbetet e përqëndruar nga një numër i kufizuar sektorësh ekonomik, krysisht sektorit i manifakturës, industrisë përpunuese, kredia për sektorin e ndërtimit dhe sektorin e transportit. Ndërkohë që sektorët e tjerë të ekonomisë një pjesë e madhe e tyre duket madje se kanë edhe një rënie, përshembull bujqësia”, shprehet eksperti i ekonomisë Selami Xhepa.

Në segmentin e individëve në muajt e fundit po vërehet një zhvendosje më e shpejtë e kreditimit drejt Lekut, edhe për shkak të normave më të ulëta të interesit.

Paralelisht me kredimarrjen treguesit e Bankës së Shqipërisë flasin për një tkurrje të lehtë të depozitave. Në fund të Marsit, paratë e kursyera arritën në 1.38 trilionë Lekë, me një rënie prej 0.6% në krahasim me një muaj më parë.

“Reflekton në gjykimin tim një prirje të individëve për të konsumuar më shumë, kjo nga pikëpamja e impaktit që ka sektorin financiar në tërësi. Nuk mendoj që ka ndonjë efekt të rëndësishëm”, thotë eksperti.

Nga ana tjetër shumat e parave që qarkullojnë jashtë sistemit bankar kanë shënuar një rënie të lehtë muajve të fundit. Referuar shifrave ky nivel ka arritur në 617,3 mld Lekë me një diferencë prej 2%.

Tv Klan