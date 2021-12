Qytetarët e presin jashtë Kuvendit dhe i kërkojnë zgjidhje, Rama: Do merrem personalisht

11:09 02/12/2021

Kryeministri Edi Rama pasi ka mbaruar interpelancën me deputetin Tritan Shehu, është larguar nga Kuvendit pasi në orën 11:30 do të injektojë dozën e tretë të vaksinës.

Por jashtë Kuvendit ishin disa qytetarë që e kanë pritur dhe kërkonin një takim me të për disa shqetësime. Bajram Tirana, një paraplegjik nga Shoqata e Invalidëve, i kërkoi Ramës shpjegime për disa shqetësime të tij dhe të shoqatës që ai përfaqëson.

Rama tha se do të merrej me problemin e tij, por nuk mund ta takonte tani, pasi do të shkonte për të bërë vaksinën e më pas kishte një sërë takimesh të tjera.

Kreu i qeverisë premtoi se ai do të merrej personalisht me shqetësimin e qytetarit sapo të kthehej nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi do të niset nesër për një vizitë zyrtare.

Tashmë qytetarët do të zhvillojnë një takim me ministren e Financave, të cilët do t’i tregojnë gjitha problemet që i shqetësojnë./tvklan.al