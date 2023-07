Qytetarët sfidojnë temperaturat e larta

16:35 19/07/2023

Rrugët e Tiranës plot me kalimtar dhe në pikun e vapës

Shqipëria, ashtu si e gjithë Europa jugore, është në mesin e një vale afrikane të nxehtit ku temperaturat janë disa gradë më të larta se normalja.

Por kjo nuk i ka stepur njerzit që të shmangin oraret e pikut të vapës. Rrugët kryesore janë plot me kalimtarë por edhe me turistë edhe pse është lajmëruar që kjo do të jetë java e ferrit.

Ka nga ata që për të shmangur temperaturat e larta dhe diellin e fortë shpëtimin e gjejnë nëpër hije siç janë edhe këta qytetarë që kanë zënë shkallët e xhamisë Et’hem Beu për t’u shplodhur.

Një pjesë e tyre lëvizjen në orët e pikut e kanë të pashmangshme për shkak të punëve që kryejnë.

Por ka dhe nga ata të tjerë që nuk e kanë problem të përballen me vapën.

“Njerëzit kanë halle, kanë punë, kanë probleme”.

“Jo, s’më bën gjë vapa, s’e kam problem”.

Një pjesë tjetër, më të dobëtit, shfytëzojnë pikat e emergjencës që janë ngritur nga Kryqi i Kuq, Bashkia e Tiranës dhe Ministria e Shëndetësisë për të marrë ndihmë të shpejtë nga plogështia që i shkakton vapa.

“Thjesht për ta matur tensionin për kuriozitet meqë kam dalë”.

Ndërkohë, Bashkia e Tiranes në këtë të nxehtë afrikan ka vënë në gatishmëri edhe efektivët e policisë dhe zjarrfikëset.

“Janë shtuar në këtë periudhë pikërisht për t’u asistuar njerëzve veçanërisht në zonat ku ka prezencë të njerëzve”, thotë nënkryetari i Bashkisë Tiranë Andi Seferi.

Kjo javë dhe ajo që do të vijë, pritet të kenë temperturat më të larta të regjistruara për këtë verë, ku termometri pritet të shkojë mbi 42 gradë.

