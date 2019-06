Qytetari sorollatet për motorin e bllokuar, shkresa peng në Prokurori (Video)

Armando Dervishi, nga Berati kërkoi, ka kërkuar ndihmën e emisionit ”Stop”, pasi prej një muaj nuk merr dot motorin e bllokuar. Policia i ka bllokuar një motor “honda” pa dokumente dhe materialet iu referuan prokurorisë. Procedimi penal u pushua dhe prokurori vendosi kthimin e objektit tek i zoti. Armandi endet çdo ditë sa në polici, sa në prokurori, por motorin nuk ka mundur ta marrë.

Armando Dervishi: Më kanë sekuestruar një motor pa letra dhe e kanë çuar çështjen ne Prokurori. Kjo e fundit ka vendosur të më ktheje motorin mbrapa, kurse këta më sorollasin. Jo nuk na ka ardhur letra nga Prokuroria, jo do ta marrësh, jo nuk do ta marrësh dhe kështu me radhë. Kam një muaj që vi përditë. Prandaj ju drejtova dhe emisionit “Stop”, që shpresoj të gjej zgjidhje sa më shpejt.



Në Drejtorinë vendore të Policisë Berat, zëdhënësja tha, se vendimi për mosfillimin e procedimit penal nuk ka ardhur në rrugë zyrtare.

Gazetarja: Unë kam ardhur me zotërinë, Armando Dervishi. Ka një vendim për mosfillim të procedimit penal, i është bllokuar një motorr, janë referuar materialet në prokurori. Ndërkohë prokuroria ka dalë me vendim për mosfillim procedimi penal, që në 26 prill 2019 dhe thotë kthimin e sendit të sekuestruar personit, që i përket dhe për këtë veprim, ngarkohet oficeri i policisë gjyqësore Artan Buzo.

Zëdhënësja DVP Berat: U sqarua rasti juaj, vetë drejtori i Drejtorisë së Beratit u mor me këtë çështje dhe shkresa, që ju keni marrë dorazi në prokurori, nuk ka ardhur akoma tek neve.

Gazetarja: Si ka mundësi, sepse zotërisë i ka ardhur jo më larg se sot edhe në banesë?

Zëdhënësja DVP Berat: Tek ne nuk ka ardhur. Në momentin, që do vijë shkresa tek ne, drejtori tha, që të jetë i sigurt zotëria, që do ta marri në moment mjetin. Tek neve nuk ka ardhur, u verifikua me datën me numrin, nuk ka ardhur.

Zëdhënësja DVP Berat: Nga prokuroria nuk ka ardhur tek neve në rrugë zyrtare. Në moment, që vjen tek ne, merr vulën dhe firmën e drejtorit dhe i kthehet mjeti zotërisë.

Në fakt në Prokurorinë e Beratit shkresa nuk ishte nisur prej një muaji dhe u nis në 29 maj 2019, kur “Stop”-i po merrej me rastin. Në pak kohë çështja u zgjidh dhe Armando Dervishi mori motorin nga pika e bllokimit.

Gazetarja: Eshtë një vendim për mosfillimin e procedimit penal, që zotërisë duhet t’i kthehet një mjet i bllokuar nga policia. Isha tek policia dhe polica thotë, që nuk më ka ardhur në rrugë zyrtare nga Prokuroria. Dua të di, është nisur, s’është nisur? Pse s’është nisur? Nëqoftëse është nisur, kur është nisur?

Zëdhënësi i Prokurorisë Berat: Ta verifikojmë tani është nisur, apo jo!

Gazetarja: Unë po pres ndërkohë.

Zëdhënësi i Prokurorisë Berat: Të vijë ftuesi, po e çojmë në Drejtori shkresën.

Gazetarja: Akoma nuk është nisur?

Zëdhënësi i Prokurorisë Berat: Eshtë te IEVP.

Gazetarja: Nga 26 Prill, deri më sot 28 maj …

Zëdhënësi i Prokurorisë Berat: Të vij ftuesi, se është te IEVP , ka vajtur për të njoftuar një vendim edhe po e çojmë në Drejtori.

Gazetarja: Erdhi?

Zëdhënësja DVP Berat: Po! Sapo na erdhi dokumenti, ja dhe shënimi i drejtorit dhe data e sotme. Shënimi i drejtorit, që do t’i kalojë për zhbllokim zotërisë.

Pas një muaji që motori i zotit Armand ishte bllokuar prej një muaji në pikën e bllokimit, ai më në fund e ka marrë, falë emisionit “Stop”./tvklan.al