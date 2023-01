Qytetari zbret nga makina kur Policia i bën shenjë ndalimi mjetit ku udhëtonte me 2 të tjerë. Në automjet iu gjetën…

10:25 31/01/2023

Teksa 23-vjeçari E.D., 24-vjeçari A.L. dhe A.S. po udhëtonin, shërbimet e Policisë i kanë bërë me shenjë ndalimi automjetit me të cilin ato po udhëtonin, A.S. ka arritur të zbresë nga makina dhe t’i largohet kontrollit.

Ndërkohë gjatë kontrollit që shërbimet e Policisë ushtruan gjetën në këtë automjet një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis të ndarë në doza gati për shitje.

2 të rinjtë, E.D dhe A.L janë arrestuar në flagrancë, ndërsa është shpallur në kërkim A.S.

Nga veprimet hetimore dyshohet se shtetasit e lartpërmendur në bashkëpunim me njëri-tjetrin shpërndanin lëndë narkotike në disa zona të qytetit të Bulqizës.

Vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër, për veprime të mëtejshme./tvklan.al