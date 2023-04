Qytetarja-Ramës: Kam ardh me vrap, ta mbjellim pemën bashkë! S’ka rëndësi blu apo e kuqe, se u lodhëm

19:05 12/04/2023

Kryeministri i vendit Edi Rama ka çelur sot fushatën për zgjedhjet e 14 Majit në qytetin e Durrësit. Pas fjalës së tij ai takoi nga afër qytetarë të shumtë teksa po bëhej dhe mbjellja e pemëve.

Një zonjë e moshuar i ofroi kryeministrit të japin bashkë një mesazh shumë të rëndësishëm. Edhe pse 30 vite sipas saj ka votuar për PD-në, ajo e falenderoi kryebashkiaken e Durrësit për punën në lagjen ku jeton dhe tha se shqiptarët duhet të duan më shumë njëri-tjetrin, duke përjashtuar nuancat politike.

Qytetarja: Unë s’jam e ftuar nga asnjë.

Rama: Ke ardh vetë?

Qytetarja: Po, se 30 vjet kam votu PD-në.

Rama: Ashtu ë?

Qytetarja: Po, edhe gjithë durrsakët e dinë që unë jam me PD-në. Ku është kryetarja?

Emirjana Sako: Unë këtu jam.

Qytetarja: Së pari dua t’ju them faleminderit që mbajtët fjalën për lagjen time. Se kur kam bërë takimin e parë më premtoi që këtë lagje do ta transformojë dhe unë ju betova që nëse do më mbash llafin, e unë të ndjehem njeri, unë do votoj për ju. Ja ça bëra sot. Unë nuk e dija se kryeministri do të vinte, e mora vesh rastësisht dhe shih si erdha. Me vrap! Kështuqë faleminderit. E dyta desha të jap një mesazh, ta japim të dy.

Rama: Po më thuaj.

Qytetarja: Nuk ka rëndësi nëse unë jam e djathtë, edhe ju jeni aq i djathtë sa jam unë, se vë në dyshim fare këtë.

(Rama qesh)

Qytetarja: Ta mbjellim këtë pemën bashkë dhe t’u themi këtyre shqiptarëve: Ej nuk ka rëndësi jam blu apo e kuqe, rëndësi ka që ne ta duam njëri-tjetri dhe ta bëjmë këtë vend, se u lodhëm! Si thua?

Rama: Jam shumë dakord, hajde!

Qytetarja: Nuk ka rëndësi në është blu apo i kuq, është kryeministri im. Nëse nuk arrijmë ta kuptojmë, nuk ecim dot përpara./tvklan.al