Radhët në kufi, Balla takohet me Zveçlën

17:39 24/07/2023

Një vendim i Ministrisë së Financave në Kosovë, ka ndikuar në krijimin e radhëve të gjata në pikën e kalimit kufitar në Morinë.

Sipas vendimit të ri, çdo mjet që nuk ka targa shqiptare e të Kosovës, duhet të paguajë një taksë figuracioni për të hyrë në Kosovë. Regjistrimi i çdo mjeti kryhet për të përfituar rimbursimin e siguracionit, por kjo procedurë ka krijuar radhë të gjata makinash në Pikën Kufitare të Morinit të emigrantëve që kthehen me pushime.

Nisur nga kjo situatë, ministri i Brendshëm Taulant Balla u takua me homologun e Kosovës, Xhelal Sveçla. Në një takim të përbashkët në kufi, u dakordësua që të lehtësohet kthimi i emigrantëve kosovarë, e jo t’u vështirësohet.

“Ka një rritje të numrit të mërgimtarëve e jo vetëm, edhe udhëtarëve të tjerë nga vende të ndryshme, të cilët udhëtojnë nga Shqipëria për në Republikën e Kosovës, e për shkak se për të gjitha targat me përjashtim të targave të Shqipërisë do të duhet të pajisën me siguracion, kjo merr një kohë të caktuar, kemi bërë një përllogaritje me ekspertët dhe drejtuesit.”

Balla i propozoi homologut Sveçla që të gjendet një modalitet për t’i dhënë zgjidhje situatës.

“Një propozim ka qenë, ta bëjnë brenda një kohe të caktuar, sapo hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës, ose brenda një distance të caktuar. Në shumë vende p.sh., ka një model që brenda një distance, 50-100 km, ke kohën ose mundësinë për t’u pajisur me këtë siguracion. Mendoj që një prej arsyeve të këtij niveli të lartë të këtij trafiku është pikërisht kjo.”

Nga ministri i Brendshëm i Kosovës, u premtua që do t’i jepet zgjidhje radhëve të gjata të krijuara. Ky është takimi i parë që ministri i Brendshëm Balla, zhvillon me një homolog që pas marrjes së detyrës.

Klan News