Rafael Leao në udhëkryq

22:20 28/01/2024

PSG e Newscastle e duan për sezonin e ri, portugezi zëvendëson Mbappe në Paris

Pasi matën forcat në grupin e Ligës së Kampionëve, Pari Së Zhërme dhe Njukasëll rikthehen të sfidohen tashmë në merkato. Dy klubet e sheikëve janë në garë për të firmosur me Rafael Leao në fund të sezonit. Sipas mediave franceze, 24-vjeçari do të largohet nga Milani dhe destinacioni mbetet për tu mësuar.

Pari Së Zhërme ka bërë hapa konkret për të garantuar nënshkrimin e portugezit. Konkurenca do të ishte e jashtëzakonshme në kryeqytetin francez për yllin e kuqezinjve, por gjithçka do të varej edhe nga e ardhmja e Kylian Mbappe. Leao shihet si një nga zëvendësuesit e mundshëm të sulmuesit i cili ka shënuar 240 gola në 286 ndeshje me gjigantët francez.



24-vjeçarit i pëlqen për të ndryshuar ambient, ndikuar edhe nga mungesa e titujve në Milano. PSG po përballet me konkurencën e Njukasëll, që gjithashtu dëshiron të sigurojë firmën me sulmuesin e Milanit.

Portugezi nënshkroi një kontratë të re me Milanin në vitin 2023, duke zgjatur qëndrimin e tij në San Siro deri në vitin 2028. Marrëveshja e tij e re me gjigantët e Serisë A përfshin një klauzolë prej 175 milionë Euro. Leao ka grumbulluar gjashtë gola dhe gjashtë asistime në 26 paraqitje me Milanin në të gjitha garat këtë sezon.

