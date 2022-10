Rafael Nadal vendos të rikthehet

23:08 25/10/2022

Rafa Nadal ka vendosur që të rikthehet në fushën e tenisit.

Tenisti spanjoll do të marrë pjesë në turneun e Paris Masters në javën e ardhshme, ndërsa më pas do të jetë në finalet e ATP që do të zhvillohen në fund të sezonit. Trajneri i tij Carlos Moya tha se 22 herë fituesi i Grand Slamit ndihet në një formë të mirë, ndërsa në muajt e fundit ka pasur shqetësime për shkak të problemve të tij fizike.

Spanjolli mori titullin e tij të 14 në French Open në këtë sezon, por iu desh që të luante me injeksione për shkak të një shqetësimi në këmbë. Ndërkohë që u detyrua të tërhiqej nga turneu i Uimbëlldonit për shkak të një problemi në muskujt e barkut.

Pas humbjes së tij ndaj amerikanit Frances Tiafo në US Open në Shtator, Nadal u shpreh se kishte nevojë të shkëputej nga tenisi për të rregulluar punët e nuk e dinte nëse do të luante përsëri. Hera e fundit që ai luajti ishte në një sfidë dyshe me Roger Federer në Laver Cup muajin e shkuar.

Nadal do të tentojë të fitojë Masters 1000 në Bersi, që nuk e ka fituar kurrë. Më pas, do të konkurojë në finalet e ATP-së në Torino nga 13-20 Nëntori.

