“Raketa në Poloni nuk ishte e qëllimshme”

Shpërndaje







23:42 16/11/2022

Varshava dhe NATO-ja përpiqen të ulin tensionet, Ukraina këmbëngul se ka prova se raketa është ruse

Situata u ç’tensionua pasi Polonia dhe NATO-ja thanë se raketa e rënë territorin polak nuk ishte një sulm i qëllimshëm. Megjithatë, një ditë më pas mbetet ende e paqartë kush e qëlloi raketën. Ukraina këmbëngul se ka prova se raketa është ruse. Hetimet tani po kryhen nga ShBA-ja dhe Polonia.

Pas një takimi urgjent të vendeve anëtare të NATO-s të mërkurën në Bruksel, sekretari i Përgjithshëm, Jens Stoltenberg, tha se shpërthimi ka të ngjarë të jetë shkaktuar nga një raketë e mbrojtjes ajrore ukrainase, por ai akuzoi Rusinë si përgjegjëse për luftën.

Raketa që ra në një fabrikë drithërash të Polonisë, duke vrarë dy vetë.

Lajmet se raketa nuk u lëshua nga Rusia ndihmoi në lehtësimin e presionit, por nuk e lanë Moskën pa faj.

“Rusia ka përgjegjësi për atë që ndodhi në Poloni, sepse është rezultat i drejtpërdrejtë i luftës së vazhdueshme dhe valës së sulmeve ruse kundër Ukrainës”, u shpreh Jens Stoltenberg

Stoltenberg tha se incidenti vërteton rreziqet e luftës në Ukrainë, por nuk ndryshon vlerësimin e aleancës ushtarake për kërcënimin e anëtarëve të saj.

Vetë Polonia nuk ka dhënë një verison përfundimtar, ndërsa Ukraina këmbëngul se ka prova të “gjurmimit të raketës ruse” që shpërtheu në Poloninë Lindore dhe kërkon pjesëmarrje në hetime, që aktualisht po kryhen nga Polonia dhe Shtetet e Bashkuara.

Presidenti polak Andrzej Duda tha se të dy vendet duhet të bien dakord që Ukraina të marrë pjesë në hetime.

“Procedurat po kryhen nga ekspertë polakë dhe amerikanë dhe nëse dikush do të lejohet të marrë pjesë në to, do të duhet të paktën marrëveshja e të dyja palëve”, tha Andrzej Duda, presidenti i Polonisë

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskiy tha se nuk ka dyshim se shpërthimi që vrau dy vetë në Poloni nuk u shkaktua nga një raketë ukrainase.

“Unë nuk kam asnjë arsye të dyshoj, nuk ishte raketa jonë dhe as sulmi ynë raketor. Ne e kemi bërë luftën së bashku me aletatët.Ju lutemi na lejoni të vizitojmë vendin e ngjarjes. Besoj se kjo është e drejta jonë”, tha Volodymyr Zelenskiy.

Kremlini këmbëngul se nuk ka asnjë lidhje me vdekjen e dy vetëve në Poloni dhe vlerësoi përgjigjen e SHBA-së si “të përmbajtur dhe profesionale” pasi Presidenti JoeBiden tha se nuk kishte gjasa që raketa të ishte lëshuar nga Rusia.

Nga ana tjetër Rusia thirri për konsultime ambasadorin polak në Moskë dhe më herët akuzoi Poloninë se kishte reaguar në mënyrë “absolutisht histerike” ndaj incidentit.

Në një deklaratë, liderët perëndimorë në samitin e G20 dënuan “sulmet barbare raketore” të Rusisë mbi qytetet dhe infrastrukturën civile të Ukrainës dhe ofruan mbështetjen e tyre të plotë për Poloninë fqinje.

Klan News