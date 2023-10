Raketat detyrojnë kancelarin Scholz të shtrihet përtokë në aeroportin e Tel Aviv

22:51 17/10/2023

Pamjet më poshtë tregojnë momentin kur kancelari gjerman Olaf Scholz, për arsye sigurie del jashtë nga avioni dhe shtrihet përtokë së bashku me stafin e tij, në aeroportin e Tel Avivit.

Video në fjalë, e cila u komentua edhe në studion e Opinion, është shpërndarë gjerësisht në rrjete sociale.

Kancelari po largohej pas vizitës së tij në Izrael, kur ra alarmi i sulmeve me raketa nga militantët e Hamas.

Për arsye sigurie, atij së bashku me delegacionin që e shoqëronte u këshilluan që të dilnin jashtë avionit dhe të shtriheshin përtokë./tvklan.al

German Chancellor Scholz lying on the runway during rocket attack in Israel. pic.twitter.com/rPqyU1qoc0