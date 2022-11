Raketat Ruse godasin objektet e prodhimit të gazit

23:46 17/11/2022

Raketat Ruse godasin objektet e prodhimit të gazit

Luftime të ashpra në lindje të Ukrainës, zgjatet me 120 ditë marrëveshja e eksportit të drithit

Rusia qëlloi sërish me raketa objektet energjetike të Ukrainës, ndërsa forcat në front shtuan sulmet në Ukrainën Lindore, të përforcuara nga trupat e tërhequra nga qyteti Kherson në jug.

Shpërthimet përfshinë kryeqytetin Kiev, portin jugor të Odesas, qytetin qendror të Dnipros dhe rajonin juglindor të Zaporizhzhia.

Ndërsa bora e parë e dimrit ra në Kiev, autoritetet thanë se po punojnë për të rikthyer energjinë elektrike në mbarë vendin pasi Rusia në fillim të kësaj jave kreu bombardimin më masiv ndaj infrastrukturës civile.

Vetë presidenti Zelenskiy postoi pamjet e shpërthimit të madh në Dnipro.

Të paktën 15 vetë u plagosën në Dnipro, tre u plagosën në qytetin verilindor të Kharkiv dhe të paktën një u plagos në Odesa, thanë zyrtarët.

Kompania shtetërore e energjisë Naftogaz tha se objektet e prodhimit të gazit në Ukrainën Lindore u dëmtuan ose shkatërruan. Vende të tjera të goditura përfshijnë uzinën e madhe të mbrojtjes Pivdenmash në Dnipro.

Kombet e Bashkuara paralajmëruan një krizë serioze humanitare në Ukrainë këtë dimër, me miliona vetë që do të ndeshen me “ndërprerje të vazhdueshme të energjisë”.

Marrëveshja që synon lehtësimin e furnizimit me drithin ukrainas të tregut global nga portet jugore të Detit të Zi u zgjat për 120 ditë, megjithëse Moska tha se kërkesat e saj nuk janë adresuar ende plotësisht.

“Unë mirëpres marrëveshjen e të gjitha palëve për të vazhduar nismën e drithërave të Detit të Zi për të lehtësuar lundrimin e sigurt të eksportit të drithërave, produkteve ushqimore dhe plehrave nga Ukraina”, tha në një deklaratë Antonio Guterres, sekretari i përgjithshëm i OKB-së

Guterres tha se OKB-ja mbetet “plotësisht e përkushtuar për heqjen e pengesave të mbetura për eksportimin e ushqimit dhe plehrave kimike nga Federata Ruse“.

NATO dhe Polonia arritën në përfundimin se një raketë që u rrëzua në Poloni të martën, duke vrarë dy persona, është lëshuar nga mbrojtja ajrore e Ukrainës dhe jo ruse. Presidenti Zelenskiy e kundërshtoi këtë pikëpamje duke u përfshirë në një mosmarrëveshje të rrallë publike me aleatët e tij perëndimorë.

Presidenti polak Andrzej Duda tha se raketa, dyshohet se është e sistemit antiraketor S-300 e prodhimit sovjetik. Një këshilltar i tij tha se Ukraina do të ketë qasje në vendin e shpërthimit.

Gjithashtu presidenti amerikan JoeBidene kundërshtoi Zelenskiyn se raketa nuk ishte ukrainase, duke u thënë gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë të enjten: “Kjo nuk është ajo që tregojnë provat”.

Në front, zyrtarët raportuan luftime të ashpra në rajonet lindore të Donetskut dhe Luhanskut, të cilat Rusia pretendon se i ka aneksuar së bashku me rajonet jugore Kherson dhe Zaporizhzhia.

Ushtarët ukrainas dhe rusë shkëmbyen zjarr me predha artilerie përtej lumit Dnipro. Ndërkohë hetuesit zbuluan 63 trupa me shenja torture në Kherson.

Pas çlirimit Khersoni po ndeshet me një krizë humanitare. Në sheshin qëndron të qytetit u panë radhëve të qytetarëve që prisnin ndihmat humanitare.

