Rama: 12 super shkolla të reja hapin dyert në Shtator

08:15 12/08/2022

Gjimnazi “Sami Frashëri” do të hapë dyert për nxënësit në Shtator.

Kryeministri Edi Rama nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale ka shpërndarë disa foto nga gjimnazi dhe thotë se kjo ndërtesë është një nga 12 super shkollat e reja që do të hapen këtë Shtator.

“Dhe me gjimnazin “Sami Frashëri” që është një nga 12 super shkollat e reja, që do të hapë dyert në shtator në Tiranë, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama.

Shkolla “Sami Frashëri” u rindërtua pas tërmetit. Ajo do të ketë një kapacitet për 1500 nxënës dhe do të jetë me një infrastrukturë të re.

Këtë Shtator në Tiranë pritet që të hapin dyert 12 shkolla./tvklan.al